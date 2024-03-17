Президент Германии не захотел поздравлять Путина с победой
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не станет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом изданию Tagesspiegel заявила пресс-секретарь главы Германии Керстин Гаммелин.
«Никакого письма Путину не будет», - сказала она.
Ранее действующего лидера России с победой на голосовании поздравили заспредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев , папа римский и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соперник Путина на выборах Леонид Слуцкий назвал результаты своего оппонента «историческими».
По последним данным ЦИК, обработано уже более 60% протоколов. Путин лидирует с 87,26% голосов. В ДНР он набрал рекордные 95,23%.