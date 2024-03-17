«Выборы - это ответственность, серьезное дело. Хотим, чтобы дети жили лучше, старость была обеспечена. И прежде всего, конечно, это надежда. И мы надеемся, что Россия исполнит начатое, впереди будет только хорошее. Россия наша - великая страна», - подчеркнули супруги.

По последним данным, очная явка на выборах в регионе на 12:00 составила 54,99%. На ДЭГ - 92,48%.

В Мособлизбиркоме ранее отметили, что в последний, основной день выборов президента ожидают повышение явки избирателей. Такой прогноз основывают на опыте проведения многодневных голосований прошлых лет.

В трехдневном формате выборы президента России проходят впервые.