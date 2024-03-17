Повторное голосование допустили на пострадавших от провокаций участках

Она подчеркнула, что главная особенность проходящих в России выборов - это безопасность не только избирателей, но и их волеизъявления.

«Люди, уничтожающие бюллетени, сделали свой выбор и свели на нет выбор наших граждан. Возможно, что им позволят переголосовать. Сейчас этот вопрос решается», - заявила Москалькова.

Несколько хулиганских акций произошли на избирательных участках в России в первый и второй день голосования. Пришедшие на участки провокаторы вылили красящие жидкости в урны с бюллетенями.

Нарушителей задержали сотрудники полиции и передали следователям, которые завели уголовные дела.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что за первые два дня голосования в 20 регионах произошли восемь попыток поджогов и 21 случай вливания красящих жидкостей в урны с бюллетенями. Она добавила, что восстановить не удалось 214 страниц с голосами избирателей.

Памфилова добавила, что распоряжения о провокациях на выборах президента России пришли с Украины и из стран Евросоюза.