Последние избирательные участки закрылись в России
Все избирательные участки в России завершили работу. Последними закрылись участки в Калининградской области, об этом объявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Именно сейчас фиксируем, что в Калининградской области закрылись избирательные участки. Именно этого мы с вами и ждали», - сказала она.
Глава Центризбиркома пообещала, что вскоре объявит предварительные итоги обработки бюллетеней.
Ранее Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий. Она также добавила, что жалоб на организацию выборов практически не было.