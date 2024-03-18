18 марта 2024, 07:03

Польша назвала президентские выборы в России незаконными

РИА «Новости»
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Выборы президента России назвали незаконными из-за голосования в Донбассе и недопуска наблюдателей ОБСЕ. МИД Польши заявил об этом на своем сайте.

«Президентские выборы в России не являются законными, демократическими и честными. <…> Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия», - заявила пресс-служба.

Польское дипведомство объяснило позицию страны тем, что голосование организовали в Донбассе, россиянам дали право принять участие в выборах на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Страна объявила, что не признает результаты на этих территориях. Министерство также осудило решение не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил российского лидера в том, что он якобы украл выборы. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала ему заняться проблемами своей страны, например, отыскать давно не появлявшуюся на публике принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Международные отношения Россия Польша Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 05:48
Нейросеть «Жириновский» оценила рекордную явку на выборах
РИА «Новости»
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Политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Она означает, что Россия - это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!» - заявила нейросеть.

Алгоритм «Жириновский» добавил, что такую явку надо демонстрировать не только на президентских выборах, но на всех без исключения. Именно россияне должны определять, какой будет страна, начиная «от кремлевских звезд и до тропинки у дома».

До этого наблюдатель из Италии Амедео Авондет заявил, что президентские выборы в России оказались «похожи на праздник». Он удивился викторине с призами, которую провели на участке для голосования. Итальянец добавил, что у него на родине мало кто верит в честные выборы, поэтому и явка низкая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила британскому министру обороны Гранту Шаппсу на его слова о якобы «сворованных выборах» в России, посоветовав заняться поисками Кейт Миддлтон.

Россия Выборы президента РФ Владимир Жириновский Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 04:45
Выборы в России стали одной из главных тем в иностранных СМИ
РИА «Новости»
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В западных странах приковано повышенное внимание к выборам президента России. Они стали одной из главных тем в средствах массовой информации по всему миру.

Американская газета The Washington Post написала, что Путин обеспечил себе новый президентский срок, который, скорее всего, будет связан с разрешением украинского конфликта.

Агентство Bloomberg признало неоспоримую поддержку действующего президента. Reuters написало, что Путин станет самым долго находящимся на посту лидером России за последние 200 лет. Журналисты The Associated Press провели небольшой опрос на выходе с участков для голосования и все их собеседники признались, что голосовали за Путина.

Ранее президент России заявил, что РФ готова делиться в другими странами опытом в организации выборов. По его словам, в России процесс голосования прошел «прозрачно и цивилизовано».

Глава государства сравнил российские выборы с американскими. Он напомнил, что в США можно голосовать по почте, причем даже после закрытия участков для голосования.

Международный наблюдатель на вы из Италии Амедео Авондет заявил, что российские выборы «похожи на праздник». По словам итальянца, в его стране не бывает такой высокой явки, так как там мало кто верит в честность выборов.

США Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 03:44
Захарова жестко ответила Шаппсу на слова о «сворованных выборах»
РИА «Новости»
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Британскому министру обороны Гранту Шаппсу посоветовали заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а не рассуждать о президентских выборах в России. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву „исключительности“», - написала дипломат.

Захарова таким образом отреагировала на недавнее заявление британского министра в интервью газете The Telegraph, в котором он обвинил президента России Владимира Путина в том, что он якобы «снова своровал выборы».

Шаппс на этом не остановился, вспомнив про Украину. По его словам, Лондон будет работать с союзниками, «чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи» украинскому государству.

Ранее российский лидер рассказал, что натовские военные, воюющие на стороне ВСУ, погибают в большом количестве.

До этого украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сообщил о психических проблемах у некоторых военных из-за ударов ВКС России управляемыми авиабомбами по их позициям. Ужас у них также вызывает работа российской артиллерии.

Великобритания Мария Захарова Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 03:09
Куба поздравили Путина с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян. Об этом в поздравлении от правительства Кубы отметил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети Х.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», - написал он.

По словам политика, Куба продолжит укреплять связи Россией в сферах, отвечающих интересам народов.

Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Также он получил поздравление от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и папы римского Франциска. Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев.

Куба Владимир Путин Выборы президента — 2024

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