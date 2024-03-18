18 марта 2024, 02:46

«Похожи на праздник». Наблюдатель из Италии — о выборах в России

РИА «Новости»
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Выборы президента России «похожи на праздник». Об этом заявил наблюдатель из Италии Амедео Авондет. Его слова привели «Известия».

Иностранец признался, что его удивила викторина с призами, проводящаяся на участке для голосования, и рассказал, чем российские выборы отличаются от итальянских.

«В Италии такого нет и не может быть. Там мало кто верит в честность выборов, и явка поэтому низкая», - заявил наблюдатель.

Кроме того, Авондет высоко оценил возможности электронного голосования на выборах в России. По его словам, в Италии электронное голосование - это очень сложный бюрократический процесс.

Ранее наблюдатель из Камеруна Кларисса Вийдорвен, работавшая на участке в Мариуполе, рассказала, почему приехала на выборы президента РФ. По ее словам, против России ведется информационная война, а международные наблюдатели смогут рассказать правду.

Италия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 03:09
Куба поздравили Путина с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян. Об этом в поздравлении от правительства Кубы отметил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья в своем блоге в соцсети Х.

«Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа», - написал он.

По словам политика, Куба продолжит укреплять связи Россией в сферах, отвечающих интересам народов.

Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Также он получил поздравление от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и папы римского Франциска. Одним из самых первых нынешнего главу государства с победой поздравил зампредседателя Дмитрий Медведев.

Куба Владимир Путин Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 02:31
Уже не догнать. Стали известны итоги выборов после подсчета 90% протоколов
РИА «Новости»
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Владимир Путин получил на выборах 87,20% голосов после обработки 90% протоколов. Об этом сообщил ЦИК России.

На втором месте стоит кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого свои голоса отдали 4,28% избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова - 3,93%, а у представителя ЛДПР Леонида Слуцкого - 3,17%.

Глава государства рассказал, как отметит победу на президентских выборах. Он отметил, что планирует побеседовать с генеральным штабом и с министром обороны.

Ранее Путин заявил, что единственным источником власти в РФ является российский народ. По его словам, государство будет и дальше защищать свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 01:13
В России к предателям будут относиться как в зоне боевых действий — Путин
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, но к предателям отнесутся как в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил в своем избирательном штабе, комментируя преступные действия «Русского добровольческого корпуса»*.

Российский лидер подчеркнул, что они пошли против своей Родины с оружием в руках.

«У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда - и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», - заявил президент.

Президент напомнил про власовцев, которые воевали на стороне немецких нацистов во Вторую мировую войну. Сейчас такие же люди воюют на стороне украинских неонацистов.

Путин добавил, что общая численность таких формирований, которые бросают на «мясные штурмы» на российскую границу, составляет порядка 2,5 тысячи человек. При этом они несут большие потери, так как россиян на приграничных территориях не запугать атаками и обстрелами.

Ранее российский лидер заявил, что вряд ли кто-то заинтересован в возникновении полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, который может привести к третьей мировой войне.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 01:07
Путин оценил возможность начала третьей мировой войны
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин оценил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. По словам главы государства, это поставит мир на порог мировой войны.

«Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», - заявил Путин в своем избирательном штабе.

Войны Россия НАТО Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024

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