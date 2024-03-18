Иностранец признался, что его удивила викторина с призами, проводящаяся на участке для голосования, и рассказал, чем российские выборы отличаются от итальянских.

«В Италии такого нет и не может быть. Там мало кто верит в честность выборов, и явка поэтому низкая», - заявил наблюдатель.

Кроме того, Авондет высоко оценил возможности электронного голосования на выборах в России. По его словам, в Италии электронное голосование - это очень сложный бюрократический процесс.

Ранее наблюдатель из Камеруна Кларисса Вийдорвен, работавшая на участке в Мариуполе, рассказала, почему приехала на выборы президента РФ. По ее словам, против России ведется информационная война, а международные наблюдатели смогут рассказать правду.