Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступят из новых регионов 6 января

В общей сложности ожидается партия подписей из 25 регионов России. Члены избирательного штаба подсчитывают и проверяют собранные документы.

Путин намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Для этого ему нужно собрать 300 тысяч подписей россиян и предоставить их в Центризбирком для проверки.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря. К концу года более полумиллиона россиян оставили свои подписи в поддержку действующего главы государства.

Биографию Путина, а также информацию о работе его избирательного штаба регулярно публикуют на сайте кандидата.