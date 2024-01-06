Подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступят из новых регионов 6 января
Собранные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина поступят в его избирательный штаб в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба штаба.
В общей сложности ожидается партия подписей из 25 регионов России. Члены избирательного штаба подсчитывают и проверяют собранные документы.
Путин намерен принять участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года. Для этого ему нужно собрать 300 тысяч подписей россиян и предоставить их в Центризбирком для проверки.
Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря. К концу года более полумиллиона россиян оставили свои подписи в поддержку действующего главы государства.
Биографию Путина, а также информацию о работе его избирательного штаба регулярно публикуют на сайте кандидата.