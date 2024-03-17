17 марта 2024, 21:19

Подмосковный совет по правам человека отработал более 100 обращений на выборах

РИА «Новости»
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Число обращений от избирателей в ходе голосования по выборам президента 2024 года по сравнению с 2018 годом снизилось до 112. Об этом сообщила председатель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Обращений в Совет по правам человека, ко мне лично было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. 112 обращений я зафиксировала к нам в СПЧ и ко мне лично. В 2018 году было порядка 400 таких обращений», - сказала она.

По словам Юденич, в основном сообщения касались технических вопросов. Люди не видели свои имен в списках и приходили на участок. Большинство из этих обращений разрешили.

Также глава подмосковного СПЧ указала на «беспрецедентную явку» избирателей в Подмосковье. Все три дня голосования люди активно шли на избирательные участки, такого в прошлой кампании не наблюдалось, добавила она.

В Москве и Московской области и регионах все участки для голосования на выборах президента России закрылись в 20:00 воскресенья, 17 марта. По данным Центризбиркома , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:12
Более 40% протоколов обработали на выборах президента в России
РИА «Новости»
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На президентских выборах в России обработали 40% протоколов. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Глава государства Владимир Путин набрал 87,34% голосов. Второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,11%).

По данным Центризбиркома, Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о первых результатах на президентских выборах. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже поздравил его с победой на выборах.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:02
Путину уже доложили о первых результатах президентских выборов
РИА «Новости»
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Владимиру Путину уже доложили о первых результатов на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Ну, а как вы думаете. Утаили что ли», - заявил он журналистам.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата - представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.

Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:56
Путин набрал на выборах президента в Москве 88,8% голосов
РИА «Новости»
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Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Об этом сообщил штаб по наблюдению за выборами.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах президента поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Согласно предварительным данным сайта ЦИК , глава России набрал 87,42% голосов.

В новых регионах РФ Путин лидировал на выборах во всех новых регионах страны. Больше всего голосов за него отдали в ДНР - 95,23%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в России обработали 30% бюллетеней. Последние участки в стране перестали работать в 21:00 в Калининградской области.

Владимир Путин
17 марта 2024, 21:47
Возбудили 61 уголовное дело по нарушениям на выборах
РИА «Новости»
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По нарушениям, связанным с выборами, возбудили 61 уголовное дело, в частности, за заведомо ложные сообщения о совершении террористических актов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Уголовное дело Терроризм МВД РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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