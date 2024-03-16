16 марта 2024, 00:54

Подмосковный омбудсмен рассказала о первом дне выборов в регионе

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как голосовали в первый день выборов президента РФ в регионе. По ее словам, особое внимание уделили бывшим беженцам и временно перемещенным лицам из новых российских регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области.

Она отметила, что они особенно ответственно подошли к процедуре голосования.

Кроме того, мониторили ситуацию с гражданами, которые сейчас находятся в различных государственных учреждениях, чтобы их права тоже не нарушались. Таких, как больницы, дома-интернаты, психоневрологические дома и следственные изоляторы.

«У них тоже есть право голосовать», - заявила подмосковный омбудсмен.

Фаевская также добавила, что в первый день голосования они с целью мониторинга посетили детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» в городском округе Клин, где находится пункт временного размещения. По ее словам, там проголосовали 36 избирателей.

Ранее подмосковный омбудсмен сделала свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования.

Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 00:02
Мужчина в костюме гусара проголосовал на избирательном участке в Ленобласти
РИА «Новости»
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Мужчина в гусарском костюме прискакал на коне на избирательный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, чтобы проголосовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Леноблизбирком.

«Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района», - написал канал.

Мужчина в образе благородного графа Николая Оржицкого прискакал на вороном коне. Он подарил цветы председателю участковой комиссии и поздравил избирателей Оржицкого сельского поселения с таким важным событием, как выборы президента страны.

Администрация Ломоносовского района отметила, что перформанс подарил местным жителям не только положительные эмоции, но и яркие фотографии.

Ранее сообщили о появлении необычного наблюдателя на избирательном участке на Ямале. Им оказался кот Кузя, которого взял с собой на работу в качестве талисмана один из членов УИК.

Ленинградская область Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 23:29
Мужчина пытался поджечь стол на избирательном участке в Воронеже
РИА «Новости»
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В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который пытался поджечь стол на избирательном участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление СК РФ по региону.

Происшествие произошло на одном из участков в Ленинском районе города около 17 часов в пятницу, 15 марта.

«Используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Подозреваемого уже доставили для допроса в следственный отдел. Сейчас сотрудник СК выясняет все обстоятельства произошедшего, в частности, допрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее неизвестный злоумышленник попытался поджечь избирательный участок в свердловском Асбесте, но задымление оперативно потушили, никто не пострадал.

Уголовное дело Поджоги Россия Выборы президента РФ Следственный комитет России Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:44
Мосгоризбирком рассказал о судьбе испорченных бюллетеней
РИА «Новости»
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Все испорченные на избирательных участках в Москве бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их результаты учтут. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его процитировало РИА «Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», - сказал он.

Жителя Подмосковья арестовали днем 15 марта после того, как он пытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. Мужчина залил в ящик для голосования синюю краску.

Во время допроса россиянина рассказал, что пойти на преступление его заставили неизвестные, используя шантаж. В отношении подозреваемого возбудят уголовное дело.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:29
Явка на выборах президента России превысила 36% к 22:00 15 марта
РИА «Новости»
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Общая явка избирателей на выборах президента России по стране по состоянию на 22:00 15 марта составила 36,12%. Об этом сообщили на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, по стране явка в первый день голосования к 18:00 15 марта достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев ранее заявил, что более 1,5 миллиона человек в Москве отдали свой голос через дистанционное электронное голосование.Он отметил, что выборы главы государства у жителей столицы пользуются самым высоким спросом.

Выборы президента — 2024

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