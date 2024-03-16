Подмосковный омбудсмен рассказала о первом дне выборов в регионе

Она отметила, что они особенно ответственно подошли к процедуре голосования.

Кроме того, мониторили ситуацию с гражданами, которые сейчас находятся в различных государственных учреждениях, чтобы их права тоже не нарушались. Таких, как больницы, дома-интернаты, психоневрологические дома и следственные изоляторы.

«У них тоже есть право голосовать», - заявила подмосковный омбудсмен.

Фаевская также добавила, что в первый день голосования они с целью мониторинга посетили детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» в городском округе Клин, где находится пункт временного размещения. По ее словам, там проголосовали 36 избирателей.

Ранее подмосковный омбудсмен сделала свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования.