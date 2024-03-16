Подмосковный омбудсмен рассказала о первом дне выборов в регионе
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как голосовали в первый день выборов президента РФ в регионе. По ее словам, особое внимание уделили бывшим беженцам и временно перемещенным лицам из новых российских регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области.
Она отметила, что они особенно ответственно подошли к процедуре голосования.
Кроме того, мониторили ситуацию с гражданами, которые сейчас находятся в различных государственных учреждениях, чтобы их права тоже не нарушались. Таких, как больницы, дома-интернаты, психоневрологические дома и следственные изоляторы.
«У них тоже есть право голосовать», - заявила подмосковный омбудсмен.
Фаевская также добавила, что в первый день голосования они с целью мониторинга посетили детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» в городском округе Клин, где находится пункт временного размещения. По ее словам, там проголосовали 36 избирателей.
Ранее подмосковный омбудсмен сделала свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования.