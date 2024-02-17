Почти 80% россиян заявили о готовности проголосовать за Путина

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За неделю число желающих проголосовать за действующего главу государства увеличилось на 4%, до 79%. В пользу Вячеслава Даванкова высказались 4%, за Николая Харитонова - 4%, а Леониду Слуцкому отдали предпочтение только 2% респондентов.

О проведении выборов весной 2024 года знают 86% опрошенных. Более половины (63%) заявили о желании пойти на избирательный участок и проголосовать. Еще 14% сказали социологам, что, скорее всего, примут участие в голосовании.

Члены избирательных комиссий во всех субъектах России готовятся к выборам. Их обеспечили специальные бейджами и канцелярскими товарами.

Голосование за кандидатов на пост президента страны пройдет 15, 16 и 17 марта.