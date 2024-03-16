Почти 63 тысячи избирателей досрочно проголосовали на выборах за рубежом

«Досрочное голосование за рубежом у нас шло с 1 марта. По состоянию на пятницу в 41 стране в голосовании участвовал 62 791 избиратель. Все проходит в штатном, спокойном порядке», - отметил Андреев.

По его словам, только в трех зарубежных странах проходит трехдневное голосование. В большинстве государств выборная процедура состоится только в воскресенье, 17 марта.

К концу первого дня голосования явка на выборах президента России составила 38,35%. В субботу свои голоса на выборах отдали глава ЦИК Элла Памфилова и официальный представитель МИД Мария Захарова.