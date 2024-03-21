Почти 500 Telegram-каналов с фейками о терактах удалили в РФ в дни выборов

«Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России», - отметили в заявлении.

Помимо этого, представители Роскомнадзора удалили свыше 12,8 тысячи материалов, направленных на срыв голосования, призывающих к экстремизму и терроризму и содержащих недостоверные данные о выборах и СВО. Удалялись также материалы, в которых было оскорбление властей. Кроме того, ведомство обнаружило и удалило подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий. В СМИ нашлось 103 материала, авторы которых нарушили законодательство о выборах. По факту административных нарушений составили три протокола.

Ранее сообщалось, что во время выборов на российскую инфраструктуру совершили 497 DDoS-атак.