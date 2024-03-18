«Победу признаем». Харитонов поздравил Путина с переизбранием

«Позвольте вас поздравить, победу признаем», - обратился Харитонов к Путину.

Он добавил: все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе страны находится надежный человек.

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На должность претендовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». По итогам обработки 100% протоколов действующий президент России набрал 87,28% голосов. Таким образом Путин стал безоговорочным победителем на выборах.

Российский лидер на встрече с кандидатами заявил, что избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством. Он назвал ход мероприятия цивилизованным.