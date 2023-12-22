Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента

Мониторинговая группа при Совфеде не допустит вмешательства в выборы президента России извне. Противники обязательно предпримут такие попытки, заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Трансляцию вела пресс-служба ведомства.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги», - сказала она.

Вмешательства в голосование не допустят. Этим, по словам Матвиенко, займутся мониторинговая группа, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Председатель верхней палаты заявила, что задача всех органов власти - обеспечить прозрачность выборного процесса и не допустить нарушений.

Она назвала избирательную систему России одной из самых совершенных в мире. В качестве наблюдателей на выборы президента в марте 2024 года, по словам Матвиенко, пригласят парламентские организации других стран.