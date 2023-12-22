Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента
Пленум Коммунистической партии поддержал выдвижение кандидатуры Николая Харитонова для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Ирина Филатова.
По ее словам, окончательное тайное голосование состоится в субботу.
«Кадровая комиссия поддержала кандидатуру Николая Харитонова для участия в выборах на должность президента России как мужественного советского человека, народного кандидата, депутата Госдумы всех созывов», - отметила парламентарий.
Депутат Сергей Обухов в Telegram-канале отмечал, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил пленуму поддержать кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента страны в 2024 году.
Политолог Евгений Минченко в эфире «360» отмечал, что самой солидной и логичной кандидатурой от КПРФ мог стать сам Зюганов.
Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.