Песков ответил на обвинения в «нелегитимных» президентских выборах в России
Колоссальный уровень поддержки действующего президента России Владимра Путина говорит о необоснованных заявлениях насчет нелегитимности выборов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований», - высказался официальный представитель Кремля.
Он отметил, что Путин набрал около 87% голосов после 24 лет во власти. Песков назвал этот результат беспрецедентным.
Незаконными президентские выборы в России назвали в министерстве иностранных дел Польши. Главным аргументом стало то, что голосование организовали в Донбассе. Дипведомство также отметило, что россиянам в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии дали возможность поучаствовать в выборах. Польша не признает результаты голосования на этих территориях, уточнили в МИД.