18 марта 2024, 09:04

Песков ответил на обвинения в «нелегитимных» президентских выборах в России

РИА «Новости»
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Колоссальный уровень поддержки действующего президента России Владимра Путина говорит о необоснованных заявлениях насчет нелегитимности выборов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований», - высказался официальный представитель Кремля.

Он отметил, что Путин набрал около 87% голосов после 24 лет во власти. Песков назвал этот результат беспрецедентным.

Незаконными президентские выборы в России назвали в министерстве иностранных дел Польши. Главным аргументом стало то, что голосование организовали в Донбассе. Дипведомство также отметило, что россиянам в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии дали возможность поучаствовать в выборах. Польша не признает результаты голосования на этих территориях, уточнили в МИД.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 09:22
Более 300 тысяч россиян проголосовали за рубежом по состоянию на 08:30 по Москве
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За рубежом в президентских выборах по состоянию на 08:30 по московскому времени приняли участие более 372 тысяч человек. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала.

По ее словам, последние избирательные участки за рубежом закрылись в 05:00 по Москве. Пока окончательного результата по голосованию там нет.

«На сегодня на момент 8:30 по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек», - уточнила дипломат.

Она добавила, что это еще не окончательные данные. Но уже назвала этот результат беспрецедентным.

МИД Польши назвал президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Власти страны отказались признавать результаты на тех территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в «нелегитимности» выборов незаконными. По его словам, на это указывает огромный уровень поддержки действующего главы государства России Владимира Путина.

Первый канал Мария Захарова Выборы президента — 2024 Москва
18 марта 2024, 07:54
Путин набрал 85,13% голосов после обработки всех протоколов в Москве
РИА «Новости»
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В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК, российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.

В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК , российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.

Центризбирком уточнил, что всего работало 128 территориальных избирательных комиссий. По итогам подсчетов все протоколов по столице Владимир Путина набрал 85,13%.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков - 6,65%. Представляющий партию КПРФ Николай Харитонов - набрал 3,84% голосов. А Леонид Слуцкий от ЛДПР - 2,83%.

По данным на 08:00 по московскому времени, обработали уже 99,67% голосов по всей России. К этому часу Путин набрал 87,32% голосов. Далее с 4,30% идет Харитонов. Еще 3,82% у Даванкова. Замыкает этот список Слуцкий с 3,20%

Владимир Путин Выборы президента — 2024 Москва
18 марта 2024, 07:03
Польша назвала президентские выборы в России незаконными
РИА «Новости»
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Выборы президента России назвали незаконными из-за голосования в Донбассе и недопуска наблюдателей ОБСЕ. МИД Польши заявил об этом на своем сайте.

«Президентские выборы в России не являются законными, демократическими и честными. <…> Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия», - заявила пресс-служба.

Польское дипведомство объяснило позицию страны тем, что голосование организовали в Донбассе, россиянам дали право принять участие в выборах на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Страна объявила, что не признает результаты на этих территориях. Министерство также осудило решение не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил российского лидера в том, что он якобы украл выборы. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала ему заняться проблемами своей страны, например, отыскать давно не появлявшуюся на публике принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Международные отношения Россия Польша Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 05:48
Нейросеть «Жириновский» оценила рекордную явку на выборах
РИА «Новости»
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Политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Она означает, что Россия - это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!» - заявила нейросеть.

Алгоритм «Жириновский» добавил, что такую явку надо демонстрировать не только на президентских выборах, но на всех без исключения. Именно россияне должны определять, какой будет страна, начиная «от кремлевских звезд и до тропинки у дома».

До этого наблюдатель из Италии Амедео Авондет заявил, что президентские выборы в России оказались «похожи на праздник». Он удивился викторине с призами, которую провели на участке для голосования. Итальянец добавил, что у него на родине мало кто верит в честные выборы, поэтому и явка низкая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила британскому министру обороны Гранту Шаппсу на его слова о якобы «сворованных выборах» в России, посоветовав заняться поисками Кейт Миддлтон.

Россия Выборы президента РФ Владимир Жириновский Выборы президента — 2024

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