Песков ответил на обвинения в «нелегитимных» президентских выборах в России

«Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований», - высказался официальный представитель Кремля.

Он отметил, что Путин набрал около 87% голосов после 24 лет во власти. Песков назвал этот результат беспрецедентным.

Незаконными президентские выборы в России назвали в министерстве иностранных дел Польши. Главным аргументом стало то, что голосование организовали в Донбассе. Дипведомство также отметило, что россиянам в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии дали возможность поучаствовать в выборах. Польша не признает результаты голосования на этих территориях, уточнили в МИД.