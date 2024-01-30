Песков не стал отвечать на вопрос о предвыборной кампании Путина

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У предстоящих выборов президента России появился слоган. Его на заседании Центральной избирательной комиссии озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, он звучит как «Вместе мы сила - голосуем за Россию!».

Памфилова напомнила, что в понедельник стартовал второй этап информирования избирателей в рамках кампании. Глава ЦИК отметила, что он начнется с этим слоганом.

«У каждого избирателя появится возможность и право ознакомиться с кандидатами, которые зарегистрировал ЦИК», - сказала он.

Памфилова отметила, что 10 тысяч заявок поступили на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в марте. Председатель комиссии подчеркнула, что для большого числа избирателей это хороший вариант.

Путина зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. Памфилова подчеркивала, что ЦИК принял это решение единогласно.