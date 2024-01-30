Песков не стал отвечать на вопрос о предвыборной кампании Путина
В Кремле не стали отвечать на вопрос о содержании предвыборной кампании Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал все связанные с этим вопросы в его избирательный штаб. Об этом он сказал в ходе традиционного брифинга для журналистов.
Песков пояснил, что работа на президентском посту является для Путина приоритетом. На мероприятия, связанные с выборами, остается не так много времени.
«Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия», - добавил представитель Кремля.
У Путина ежедневно запланированы встречи, поездки, посещение крупных мероприятий, подытожил Песков.