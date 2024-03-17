Памфилова заявила, что выборы президента России должны пройти чисто
Президентские выборы в России должны пройти чисто, честно и корректно. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка составила 61,37%.
«В ближайший час на табло показатель будет динамично меняться», - заметила Памфилова.
За голосованием следят международные наблюдатели - 706 официально аккредитованных из 106 стран мира.
«Молодые ребята - 224 эксперта из 51 страны, - которые выразили желание познакомиться с организацией выборов и разъехались по всей стране. При этом 185 экспертов из 58 стран прибыли по приглашению Общественной палаты Российской Федерации. Всего на выборах 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира», - добавила председатель ЦИК.
Утром в воскресенье, 17 марта, в России стартовал третий день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00. Первые результаты объявят в 21:00.
Ранее в Минцифры сообщили, что к 10:00 с помощью ресурсов ДЭГ проголосовали 4,2 миллиона россиян.