Памфилова заявила, что выборы президента России должны пройти чисто

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По ее словам, с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка составила 61,37%.

«В ближайший час на табло показатель будет динамично меняться», - заметила Памфилова.

За голосованием следят международные наблюдатели - 706 официально аккредитованных из 106 стран мира.

«Молодые ребята - 224 эксперта из 51 страны, - которые выразили желание познакомиться с организацией выборов и разъехались по всей стране. При этом 185 экспертов из 58 стран прибыли по приглашению Общественной палаты Российской Федерации. Всего на выборах 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира», - добавила председатель ЦИК.

Утром в воскресенье, 17 марта, в России стартовал третий день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00. Первые результаты объявят в 21:00.

Ранее в Минцифры сообщили, что к 10:00 с помощью ресурсов ДЭГ проголосовали 4,2 миллиона россиян.