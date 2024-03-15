Памфилова указала на особенность российской избирательной системы

«Российская избирательная система уникальна. <…> Сама наша система независима», - отметила она.

Сама система выборов в России построена на принципе федерализма, подчеркнула Памфилова. По ее словам, ЦИК взаимодействует не только с партиями и кандидатами, но и с исполнительной властью, СМИ, наблюдателями и международными председателями. А сама комиссия является народной.

На конференции глава ЦИК рассказала о борьбе со стереотипами о том, что в России реальных выборов нет. Все усилия, как подчеркнула она, оказались не напрасными.

Комиссия выбрала приоритетное направление - повышение уровня доверия к ЦИК. Работа базируется на прозрачности системы, свободе волеизъявления тайного голосования и масштабной информационной работе.

На выборах присутствуют наблюдатели от кандидатов и от партий. Есть внутренний самоконтроль, чтобы «никого не обидеть», пояснила Памфилова. Также работает видеонаблюдение , которое внедрили во время пандемии. Такой формат всем понравился и прижился.

«У нас дневное и ночное хранение бюллетеней и специальные пакеты для них», - добавила она.

А главный судья - избиратель, резюмировала Памфилова.