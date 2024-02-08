Памфилова рассказала, сколько фамилий будет в бюллетенях на выборах президента

Члены комиссии 8 февраля отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У первых двух было более 5% недостоверных и недействительных подписей, у остальных - подписей не хватало, также они не предоставили другие необходимые документы.

За пост президента России в марте будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Центризбирком России руководствовался правилами , когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. ЦИК также предложил в будущем разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги».

Ранее Надеждин, которого не зарегистрировали в качестве кандидата, заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде России. Участие в президентских выборах он назвал самым важным политическим решением в своей жизни.