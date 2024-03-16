16 марта 2024, 09:03

Памфилова проголосовала на выборах президента

РИА «Новости»
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России. Видео с избирательного участка опубликовали в Telegram-канале РИА «Новости».

Памфилова использовала традиционный способ голосования, с бумажным бюллетенем.

Президентские выборы проходят в России с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

По состоянию на 08:40 по московскому времени в субботу явка на выборах президента составила 36,5%, свидетельствуют предоставленные информационным центром ЦИК данные.

В субботу Памфилова объявила об усилении охраны урн для голосования на фоне попыток провокаций. По ее словам, западные страны не хотят, чтобы ящики вскрывали. Днем ранее в Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску.

Элла Памфилова Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 08:43
Избирателей в Шатуре встретили в народных костюмах
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Члены избирательной комиссии на участке № 3321 в Шатуре во второй день голосования на выборах президента встретили избирателей в русских народных костюмах. Видео появилось в распоряжении «360».

Национальные элементы в одежде и праздничная атмосфера вызвала у горожан большой интерес и восторг. Все это создало особую атмосферу, подчеркнуло и связь с историческими традициями России.

Утром в субботу в Московской области начали работу избирательные участки на второй день выборов президента. Всего в регионе работают 3936 избирательных участков, 3928 из них образованы в общем порядке, также есть восемь временных.

Накануне секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс заявил, что первый день голосования в Подмосковье прошел позитивно.

Шатура Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 08:00
Избирательные участки в Подмосковье начали работу во второй день выборов
РИА «Новости»
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Избирательные участки для голосования открылись в Московской области во второй день выборов президента, 16 марта. Они будут открыты с 08:00 до 20:00.

В общей сложности в регионе работают 3928 участка. Все участковые избирательные комиссии обеспечили металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовили 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных.

В целях безопасности и легитимности выборов почти 67% от всех УИКов (2668) оснастили видеокамерами. На остальных обеспечена видеорегистрация (1266 УИКов и 61 территориальная избирательная комиссия).

Накануне, подводя итоги первого дня голосования , секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс отмечал, что картину оценивают позитивно. А нештатные ситуации на территории участков имели лишь точечный характер.

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.

Россия Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 02:27
СК завел уголовное дело после поджога кабинки для голосования в Мытищах
РИА «Новости»
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В Мытищах в Московской области произошла еще одна провокация с поджогом кабинки для голосования в первый день выборов президента России. Против поджигательницы возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СК России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, женщина подожгла кабинку с помощью легковоспламеняющейся жидкости на одном из избирательных участков Мытищ. Полиция задержала подозреваемую и доставила в следственный отдел.

«Возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке. Она подозревается в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии», - уточнили в СК.

Ранее стало известно, что в Москве также возбудили уголовное дело за поджог кабинки для голосования. Подозреваемой оказалась 70-летняя пенсионерка.

Уголовное дело Поджоги Мытищи Россия Полиция Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 02:11
Зеленка, краска и поджоги. Что грозит за порчу бюллетеней на выборах
РИА «Новости»
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Первый день голосования на выборах президента России омрачился сразу несколькими попытками испортить бюллетени и помешать процессу на избирательных участках. Злоумышленники заливали урны для голосования зеленкой и пытались поджечь избиркомы. Среди них были даже пожилые женщины и совсем молодые девушки. Свои действия они объясняли происками телефонных мошенников и украинских спецслужб. Но отвечать за поступки придется в любом случае, причем наказание предусмотрено серьезное.

По его словам, опасно считать, что на удочку преступников попадаются только глупые и наивные люди. Он напомнил, что жертвами мошенников становились даже высокопоставленный чиновник Министерства финансов и главный экономист Центробанка. Что же тогда говорить о простых людях, далеких от политики и экономики. Они передают свои сбережения злоумышленникам, а потом совершают преступления по их указке. Как отметил общественник, сидеть в тюрьмах должны не обманутые люди, а организаторы преступлений.


В Подмосковном городе Лыткарино человека с зеленкой также остановили храбрые сотрудницы избиркома. Они вовремя увидели, что мужчина пытался вылить что-то в урну и оттеснили его. Злоумышленника задержали полицейские.

Еще одного провокатора задержали в Ростове-на-Дону - он испортил урну на участке в Азовском районе города. В Волжском в Волгоградской области испортить бюллетени попыталась 33-летняя женщина. Повлиять на результат выборов ей не удалось, так как бланки для голосования остались читаемы. Но ее все равно задержали и возбудили уголовное дело.

В Симферополе провокацию устроила 31-летняя крымчанка - она принесла зеленку в пакете из-под сока и вылила ее в урну. Девушку задержали. Аналогичная ситуация произошла в Карачаево-Черкесии.

В Удмуртии совершить провокацию с зеленкой попыталась член избирательной комиссии от КПРФ, сообщил Telegram-канал Shot. Но коллеги оперативно остановили женщину.


Впрочем, зеленкой провокации не ограничились. В Санкт-Петербурге 22-летняя студентка бросила коктейль Молотова на крыльцо одного из избирательных участков. С первого раза добиться своей цели ей не удалось, она подхватила бутылку и метнула ее еще раз. Но емкость снова отлетела от стены, упала на землю и загорелась. Преступницу задержали. От ее выходки никто не пострадал.

В Москве 20-летняя девушка, залившая зеленку в избирательную урну, попала на видео. На кадрах видно, что во время преступления она разговаривала с кем-то по мобильному телефону, будто выполняя инструкции собеседника. После этого девушка сняла результат своих действий на камеру смартфона.

Коктейли Молотова и испорченные бюллетени Несколько громких провокаций произошли в первый день голосования на выборах президента России. Злоумышленники приходили на участки под видом избирателей и выливали зеленку в урны для голосования. Таким образом они испортили бюллетени уже проголосовавших граждан, постфактум лишив их права голоса.

Первые такие случаи произошли в городе Борисоглебск Воронежской области. Провокаторы вылили красящее вещество в урны сразу на двух участках для голосования. Ими оказались местные жительницы 58 и 66 лет. Против них возбудили уголовные дела.

А в одном из участков для голосования на юго-востоке Москвы провокаторша, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла кабинку для голосования. Причем преступницей оказалась 70-летняя пенсионерка.

Меры наказания Правозащитник и адвокат Рубен Киракосян рассказал «360», что массовая порча бюллетеней попадает под действие статьи 141 Уголовного кодекса России - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии.

О таком же наказании предупредила избирателей и глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма. Глава ЦИК добавила, что во всех этих преступлениях есть след из-за рубежа.

Если выяснится, что подозреваемые совершили преступные действия не по личным мотивам, а по указке иностранных (например, украинских) спецслужб, то им грозит статья о государственной измене. А по ней минимальное наказание составляет 12 лет, максимальное - 20.

Украинский след Поводов подозревать украинскую сторону хватает. Во-первых, на кадрах провокаций видно, что исполнители снимали свои действия - как будто для отчета. А студентка, кинувшая коктейль Молотова в Санкт-Петербурге, рассказала полицейским, что за провокацию ей обещали заплатить, причем инструкции она получала с украинского номера.

Юная жительница Москвы призналась, что испортила бюллетени из-за телефонных мошенников, сообщил Shot. По ее словам, несколько дней назад ее «развели» на крупную сумму денег. Сейчас пообещали все вернуть в обмен на выполнение «секретной миссии». Девушка считает, что за мошенниками стоят украинские спецслужбы.

По мнению общественного деятеля Андрея Ковалева, за огромной сетью телефонных мошенников действительно могут стоять украинские спецслужбы.

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