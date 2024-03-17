17 марта 2024, 21:10

Памфилова поставила «высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов

РИА «Новости»
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Глава ЦИК Элла Памфилова поставила «самый высший балл» всем членам избиркомов за организацию выборов президента России. об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что мы выложились полностью, и я могу дать оценку своим коллегам, это, действительно, высший балл, самый высший балл», - сказала она.

Памфилова добавила, что жалоб на организацию голосования практически нет.

Ранее председатель Центризбиркома поблагодарила Запад за высокую явку на выборах. По ее словам, западные страны пытались дестабилизировать обстановку в стране, но добились лишь обратных результатов: еще большей сплоченности в обществе.

Последние избирательные участки закрылись в 21:00 по московскому времени в Калиниградской области. Стартует подсчет голосов. По последним данным, явка на выборах в целом по стране превысила 73%.

Элла Памфилова Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:28
Более 30% протоколов обработали на президентских выборах в России
РИА «Новости»
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Глава Центризбиркома Алла Памфилова заявила об обработке 30% протоколов на президентских выборах в России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее сообщили о закрытии последних избирательных участков в Калининградской области , после чего Памфилова обещала объявить предварительные итоги обработки бюллетеней.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:19
Подмосковный совет по правам человека отработал более 100 обращений на выборах
РИА «Новости»
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Число обращений от избирателей в ходе голосования по выборам президента 2024 года по сравнению с 2018 годом снизилось до 112. Об этом сообщила председатель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Обращений в Совет по правам человека, ко мне лично было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. 112 обращений я зафиксировала к нам в СПЧ и ко мне лично. В 2018 году было порядка 400 таких обращений», - сказала она.

По словам Юденич, в основном сообщения касались технических вопросов. Люди не видели свои имен в списках и приходили на участок. Большинство из этих обращений разрешили.

Также глава подмосковного СПЧ указала на «беспрецедентную явку» избирателей в Подмосковье. Все три дня голосования люди активно шли на избирательные участки, такого в прошлой кампании не наблюдалось, добавила она.

В Москве и Московской области и регионах все участки для голосования на выборах президента России закрылись в 20:00 воскресенья, 17 марта. По данным Центризбиркома , общая явка на выборах на данный момент превысила 73,33%.

Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:17
Аксенов заявил о неудачных попытках срыва голосования в Крыму
РИА «Новости»
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Процесс голосования на выборах президента России в Крыму стал максимально открытым и демократическим. Обеспечение высокого уровня безопасности не позволили врагам страны сорвать волеизъявление жителей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем обращении к жителям, опубликованном в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что крымчане на прошедших выборах проголосовали за будущее, развитие и победу, прояви единство и высокую гражданскую активность.

«Безопасность обеспечивалась на высоком уровне. Все планы наших врагов провалились», - заявил Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил жителей полуострова за участие в голосовании, сотрудников силовых структур за обеспечение порядка и членов избирательных комиссий за качественную работу.

По данным республиканского Центризбиркома, к 15:00 воскресенья, 17 марта, явка на выборах президента составила 81,76% или 1 232 001 избиратель в реальных числах. Избирательные участки в Крыму закрылись в 20:00.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России превысила 70%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.

Крым Сергей Аксенов Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 21:16
Последние избирательные участки закрылись в России
РИА «Новости»
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Все избирательные участки в России завершили работу. Последними закрылись участки в Калининградской области, об этом объявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Именно сейчас фиксируем, что в Калининградской области закрылись избирательные участки. Именно этого мы с вами и ждали», - сказала она.

Глава Центризбиркома пообещала, что вскоре объявит предварительные итоги обработки бюллетеней.

Ранее Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий. Она также добавила, что жалоб на организацию выборов практически не было.

Элла Памфилова Россия Калининград Выборы Выборы президента — 2024

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