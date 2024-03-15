Памфилова назвала число наблюдателей на выборах президента России

Читайте нас в:

«Этот энтузиазм, проявленный на старте, сохранится. Всем наблюдателям от партий, кандидатов, общественников - терпения, заряда, настойчивости, объективного наблюдения», - пожелала она.

Отдельно Памфилова указала на важность общественного наблюдения в избирательном процессе.

«Мы в этом очень заинтересованы. Отстоять принцип легитимности выборов - основная задача», - подчеркнула глава ЦИК.

Самым страшным для тех, кто занимается истерическими вбросами из-за рубежа, по ее словам, будет увидеть правду.

«Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект РФ, включая новые республики», - добавила Памфилова.