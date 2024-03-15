Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах президента

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Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта - воскресенье будет основным днем голосования.

В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.