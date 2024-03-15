15 марта 2024, 10:41

Памфилова назвала число досрочно проголосовавших на выборах президента

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Почти 2,6 миллиона избирателей досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Досрочное голосование проходило с 25 февраля по 14 марта. В пятницу, 15 марта, стартовал первый день выборов главы государства. Они продлятся до 17 марта - воскресенье будет основным днем голосования.

В формате трехдневного голосования выборы президента России проходят впервые. Наблюдателями на участках работают свыше 333,5 тысячи человек.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:26
Данные на 10:20. Явка на выборы президента в целом по стране составила 2,89%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
По данным на 10:20, явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 2,89%. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.

Избирательные участки открылись во всех регионах России. Наблюдателями работают более 333,5 тысячи человек, сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Также в дни голосования на избирательных участках будут работать почти 13 тысяч журналистов. Почти полторы тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК.

Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых - иностранные, отмечали ранее в Центризбиркоме.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:24
Памфилова назвала число наблюдателей на выборах президента России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более 333, 5 тысячи наблюдателей работают на избирательных участках по всей России. Об этом сообщила утром 15 марта председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Этот энтузиазм, проявленный на старте, сохранится. Всем наблюдателям от партий, кандидатов, общественников - терпения, заряда, настойчивости, объективного наблюдения», - пожелала она.

Отдельно Памфилова указала на важность общественного наблюдения в избирательном процессе.

«Мы в этом очень заинтересованы. Отстоять принцип легитимности выборов - основная задача», - подчеркнула глава ЦИК.

Самым страшным для тех, кто занимается истерическими вбросами из-за рубежа, по ее словам, будет увидеть правду.

«Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект РФ, включая новые республики», - добавила Памфилова.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:23
Гладков отправился на избирательный участок вместе с супругой
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в первый день выборов президента России отправился на избирательный участок вместе со своей супругой. Небольшое видеообращение об этом он опубликовал у себя в Telegram.

«Здравствуйте, дорогие друзья, идем с женой на свой избирательный участок, чтобы сделать то, что должен сделать каждый из нас, сделать выбор, выбрать будущее для нас, для наших детей. Уверены, что вы сделаете то же самое», - отметил Гладков.

Выборы главы государства в этом году впервые проходят в формате многодневного голосования. Они будут проходить с 15 по 17 марта. Все эти дни в стране с 08:00 до 20:00 будут работать избирательные участки.

Также в стране организовали дистанционное электронное голосование. Отдать голоса онлайн могут 29 регионов, уточняли в Минцифры. По данным на 09:24 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали более 900 тысяч человек.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:21
Наблюдатели приехали на выборы вопреки истеричным вбросам и давлению — Памфилова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Западе распространяли ложную информацию и оказывали колоссальное давление на тех, кто решил наблюдать за выборами президента России. Несмотря на это, они приехали, в том числе в новые регионы, заявила на брифинге глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Несмотря на колоссальное давление, судорожные истеричные заклинания с вбросами из-за рубежа. <…> Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект России, включая новые республики», - сказала она.

По мнению Эллы Памфиловой, проводившие антироссийскую политику люди опасались, главным образом, одного - того, что наблюдатели увидят правду. Она заявила, что важно отстоять принцип легитимности выборов.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта.

Элла Памфилова заявила, что первые часы голосования прошли нормально. По ее словам, основной принцип кампании - прозрачность всех процессов.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента — 2024

Новости по теме