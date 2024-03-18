«Открыто и гласно». Наблюдатели от СНГ не нашли значимых нарушений на выборах в России

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Глава миссии наблюдателей от СНГ отметил, что лично беседовал со многими наблюдателями и выяснил: все избирательные участки оснастили необходимой техникой и материалами, членами комиссий становились опытные и обученные люди. В целом Россия провела большую работу по подготовке и проведению выборов, подчеркнул Нематов.

Кроме того, по его словам, избиратели широко поддержали трехдневное голосование и ДЭГ.

Явка на выборы в России оказалась рекордной - она составила 77,44%.

«По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. <…> Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией и действующим в стране избирательным законодательством - открыто и гласно», - рассказал Нематов.

Он также назвал выборы в России справедливыми, конкурентными и соответствующими принципу проведения демократических выборов.