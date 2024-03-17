Основной день выборов президента России стартовал в Подмосковье

Также у жителей Подмосковья, которые заранее подавали заявки и прошли необходимую регистрацию, есть возможность проголосовать на платформе ДЭГ.

По данным Мособлизбиркома на 20:00 16 марта, явка на избирательные участки в регионе составила 48,78% (2 604 665 избирателей), на дистанционном электронном голосовании - 89,70% (774 867 человек).

В общей сложности на выборах президента России могут проголосовать более шести миллионов жителей Московской области. В этом году голосование проходит три дня. Оно стартовало 15 марта.

В минувший четверг, 14 марта, в Одинцове начал работу Центр общественного наблюдения. Его организовали по инициативе Общественной палаты Подмосковья. Здесь все три дня выборов в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать оперативную информацию со всех избирательных участков области, отмечали ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.