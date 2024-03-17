17 марта 2024, 08:01

Основной день выборов президента России стартовал в Подмосковье

РИА «Новости»
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В воскресенье, 17 марта, в Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента России. Для жителей работают более 3,9 тысячи избирательных участков. Все они открыли свои двери ровно в 08:00.

Также у жителей Подмосковья, которые заранее подавали заявки и прошли необходимую регистрацию, есть возможность проголосовать на платформе ДЭГ.

По данным Мособлизбиркома на 20:00 16 марта, явка на избирательные участки в регионе составила 48,78% (2 604 665 избирателей), на дистанционном электронном голосовании - 89,70% (774 867 человек).

В общей сложности на выборах президента России могут проголосовать более шести миллионов жителей Московской области. В этом году голосование проходит три дня. Оно стартовало 15 марта.

В минувший четверг, 14 марта, в Одинцове начал работу Центр общественного наблюдения. Его организовали по инициативе Общественной палаты Подмосковья. Здесь все три дня выборов в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать оперативную информацию со всех избирательных участков области, отмечали ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 05:11
Избирательные участки открылись в Китае и Японии
РИА «Новости»
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В Китае и Японии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Граждане РФ смогут проголосовать в шести китайских городах - в российском посольстве в Пекине и помещениях заграничных учреждений нашей страны в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

В Японии можно будет проголосовать в посольстве России в Токио, а также на участках в генеральных консульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Как сообщил источник в посольстве, в стране проживает примерно 10 тысяч россиян. На выборах будут присутствовать наблюдатели, имеющие аккредитацию и специально оформленные направления.

«Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования», - заявили в российском посольстве.

Ранее сообщили, что россиянам, проживающим в Эстонии, разрешили голосовать только на одном участке в Таллине.

Япония Китай Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 01:53
Уехавшим в Эстонию россиянам разрешили голосовать лишь на одном участке
РИА «Новости»
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В Эстонии голосование на выборах президента для россиян пройдет 17 марта. Для граждан РФ будет работать только один избирательный участок в Таллине, сообщило РИА «Новости».

По данным посольства России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории страны граждане РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке № 8345 на улице Пикк, дом 23.

В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования усилят меры охраны и контроля. Также на территории посольства ограничат фото- и видеосъемку и запретят проносить с собой сумки, рюкзаки, зажигалки и другие потенциально опасные предметы.

В первый день голосования, 15 марта, жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш. Проголосовать на выборах президента России можно было и в Таиланде.

Россия Эстония Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 00:16
Розыгрыш «Миллион призов» среди проголосовавших в Москве проведут 17 марта
РИА «Новости»
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Второй розыгрыш «Миллион призов» среди москвичей, которые проголосовали электронно на выборах президента, состоится в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе пройдет 17 марта. Стать его участниками смогут москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:00 15 марта до 20:00 16 марта», - указали в сообщении.

Всем победителям с номера DIT_MOS направят сообщение с информацией о выигрыше. Участник активирует уникальный код на сайте программы и сможет получить выигрыш до 30 марта включительно.

По данным Мособлизбиркома, более трех миллионов жителей Московской области участвовали в голосовании на выборах президента России на участках, а также с помощью системы ДЭГ.

Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 23:51
Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
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Профессора вуза, которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», - заявил он.

По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.

Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца , заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.

Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.

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