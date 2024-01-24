24 января 2024, 18:28

Определилась дата начала теледебатов по президентским выборам

РИА «Новости»
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Теледебаты по выборам президента России стартуют 16 февраля. Дату раскрыл кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов на встрече с жителями Оренбургской области. Его слова привело РИА «Новости».

«Шестнадцатого февраля пойдут теледебаты», - сказал Харитонов.

О том, что КПРФ поучаствует в дебатах в рамках президентской избирательной кампании, ранее заявил лидер партии Геннадий Зюганов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий также сообщил о намерении поучаствовать в мероприятии.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

На выборы президента в 2024 году приедут наблюдатели из 13-14 международных организаций. По данным ЦИК, за голосованием проследят до тысячи наблюдателей из более чем 100 стран мира.

Россия КПРФ Выборы президента — 2024
24 января 2024, 14:21
ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования за президента РФ 17 марта 2024 года
РИА «Новости»
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К выборам президента России выпустят односторонние бюллетени с зеленой защитной сеткой, имена кандидатов перечислят в алфавитном порядке. Центризбирком сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил форму этого бланка.

Комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их напечатают на русском языке, но по решению региональных избиркомов разрешили выбрать государственный язык республики или язык народа в месте его компактного проживания.

Текст решили нанести только на одну сторону, каждому кандидату отвести поля одинакового размера. Их имена укажут в алфавитном порядке. В верхнем правом углу листа выделят место для специальной марки, подписей двух членов участковой избирательной комиссии и печати. На лицевую сторону нанесут фоновую защитную сетку зеленого цвета.

Выборы президента России назначили на 17 марта.

RT сообщил, что на всех участках организуют видеонаблюдение. В Подмосковье началось обучение наблюдателей.

К выборам президента России выпустят односторонние бюллетени с зеленой защитной сеткой, имена кандидатов перечислят в алфавитном порядке. Центризбирком сообщил в своем Telegram-канале , что утвердил форму этого бланка.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
23 января 2024, 18:48
ЦИК 24 января обсудит вопросы видеонаблюдения на выборах президента
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопросы, связанные с видеонаблюдением на президентских выборах, 24 января. Об этом сообщили на сайте ЦИК.

Члены ЦИК на заседании обсудят применение средств видеонаблюдения и трансляцию изображения. Еще одной темой станет форма избирательного бюллетеня для голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова проинформировала о том, что период агитации в избирательной кампании стартует 17 февраля и продлится до 14 марта, сообщил ранее RT. Кандидаты в президенты смогут раздавать агитационные материалы, если оплатят их за счет средств избирательного фонда и представят избирательной комиссии до начала распространения.

В избирательной кампании участвуют 11 кандидатов , восемь из которых выдвинулись от политических партий. Как самовыдвиженцы на выборы идут три человека, в том числе действующий президент России Владимир Путин.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
20 января 2024, 13:13
Более 12 тысяч обращений поступило в приемные при штабе Путина
РИА «Новости»
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Общественные приемные кандидата в президенты России Владимира Путина получили свыше 12 тысяч обращений от граждан. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель штаба, режиссер и актер Владимир Машков.

По его словам, в большей части из них люди выражают поддержку и желают Путину удачи.

«Общественные приемные открыли по всем регионам страны. Уже более 12 тысяч пожеланий и предложений поступило в общественные приемные по всей России. Все это направляем в центральный избирательный штаб, где обращения тщательно анализируют», - сказал Машков.

Сопредседатель штаба Марьяна Лысенко отметила, что большая часть граждан приходит в штаб с просьбой передать слова поддержки Владимиру Путину в качестве кандидата на предстоящих выборах.

«Также много вопросов по социальной поддержке и ЖКХ. Не могу сказать, что они носят негативный оттенок. Очень много предложений по тому, как сделать жизнь лучше, это прекрасно», - добавила она.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Фонд общественного мнения сообщал, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
17 января 2024, 12:37
Кремль оценил число собранных в поддержку Путина подписей
РИА «Новости»
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Народная поддержка важна для каждого кандидата в президенты. Но если бы выборы прошли в ближайшие дни, то действующий глава государства Владимир Путин получил бы самое большое число голосов. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление предвыборного штаба Путина, который объявил, что собрал 2,5 миллиона подписей в поддержку кандидата.

Представитель Кремля подчеркнул, что не имеет права говорить о кандидатах или статусе президента, и попросил по всем вопросам обращаться в предвыборный штаб.

Песков добавил, что Путин в качестве кандидата на пост президента в среду, 17 января, встретится с волонтерами и руководителями своего избирательного штаба. Представитель Кремля подчеркнул, что мероприятие пройдет во второй половине дня.

Официальный сайт предвыборного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина объявил, что собрал более 2,5 миллиона подписей в его поддержку. Это не окончательные данные, потому что собранные документы еще продолжают поступать.

«Но если вы меня спросите, как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей. Кратно больше», - заявил Песков, подчеркнув, что выступает с этой позиции в качестве избирателя.

Он пояснил, что уровень поддержки и консолидации общества вокруг президента в самых разных возрастных категориях достаточно большой и преувеличить его сложно.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024

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