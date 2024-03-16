Омский губернатор поработал волонтером в избирательной комиссии

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом», - пояснил Хоценко.

Омский избирком принял 23 заявки, из них отработали 12. Глава региона выехал по двум адресам. Сначала он с членами участковой избирательной комиссии побывал у семьи Журавлевых, которые не смогли проголосовать на стационарном участке из-за невозможности оставить маленьких детей, затем привез бюллетень ветерану Елене Кудрявцевой.

Певец Стас Михайлов проголосовал на участке в Омской области. Он заполнил бюллетень, а затем вместе с местными коллективом спел песню «Все для тебя». На следующий день артист встретился с семьями участников СВО в отделении фонда «Защитники Отечества».