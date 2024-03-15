Одним из первых в Лосино-Петровском проголосовал Александр Путин

«На работу надо идти. Надо проголосовать, отдать свой голос и пойти на работу», - сказал мужчина.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В Подмосковье открылись 3928 постоянных и 57 временных избирательных участков. Почти 13% избирателей решили проголосовать в системе дистанционного электронного голосования. Следить за работой комиссий вызвались около 12 тысяч общественных наблюдателей.

Более 2200 участков для голосования заработали утром в Москве. Их обеспечили системой видеонаблюдения и терминалами электронного голосования. Возможностью проголосовать дистанционно на сайте elec.mos.ru воспользовались более 40 тысяч человек.