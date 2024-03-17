Очереди из желающих проголосовать появились у посольств России в Токио

У входа в здание в посольство стоят свыше 70 россиян, еще 15 человек ждут очередь перед избирательным участком. Избирательный процесс идет активно.

Помимо Токио, в Японии можно проголосовать на участках в генконсульствах в Осаке, Саппоро, Ниигате. В столице Южной Кореи также идет активное голосование. У посольства РФ в Сеуле стояли более 200 человек.

Центризбирком обнародует первые результаты голосования в 21:00. Явка на выборах к 21:00 16 марта достигла 58,41%.