17 марта 2024, 08:26

Очередь из желающих проголосовать выстроились у посольства России в Сеуле

РИА «Новости»
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Россияне массово голосуют на президентских выборах на избирательном участке, который открыли в посольстве РФ в Сеуле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Избирательные участки будут открыты в генконсульстве в Пусане и в посольстве в Сеуле с 08:00 до 20:00 (02:00 до 14:00 по московскому времени).

Утром в дипмиссии в столице Южной Кореи была очередь из тридцати человек, после полудня возле участка находились более 250 человек. В воскресенье, 17 марта, проходит третий день основного голосования.

Российские власти организовали избирательные участки в разных странах мира. Однако некоторые государства пытаются помешать волеизъявлению граждан России, в их числе оказалась Молдавия.

В МИД заявили, что Молдавия действует по указке Запада.

Южная Корея Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 09:16
Очереди из желающих проголосовать появились у посольств России в Токио
РИА «Новости»
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Перед посольством России в Токио образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Дипмиссия в воскресенье, 17 марта, будет работать с 08:00 до 20:00 (с 02:00 до 14:00 по Москве). Об этом сообщило РИА «Новости».

У входа в здание в посольство стоят свыше 70 россиян, еще 15 человек ждут очередь перед избирательным участком. Избирательный процесс идет активно.

Помимо Токио, в Японии можно проголосовать на участках в генконсульствах в Осаке, Саппоро, Ниигате. В столице Южной Кореи также идет активное голосование. У посольства РФ в Сеуле стояли более 200 человек.

Центризбирком обнародует первые результаты голосования в 21:00. Явка на выборах к 21:00 16 марта достигла 58,41%.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 08:01
Основной день выборов президента России стартовал в Подмосковье
РИА «Новости»
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В воскресенье, 17 марта, в Подмосковье стартовал основной день голосования на выборах президента России. Для жителей работают более 3,9 тысячи избирательных участков. Все они открыли свои двери ровно в 08:00.

Также у жителей Подмосковья, которые заранее подавали заявки и прошли необходимую регистрацию, есть возможность проголосовать на платформе ДЭГ.

По данным Мособлизбиркома на 20:00 16 марта, явка на избирательные участки в регионе составила 48,78% (2 604 665 избирателей), на дистанционном электронном голосовании - 89,70% (774 867 человек).

В общей сложности на выборах президента России могут проголосовать более шести миллионов жителей Московской области. В этом году голосование проходит три дня. Оно стартовало 15 марта.

В минувший четверг, 14 марта, в Одинцове начал работу Центр общественного наблюдения. Его организовали по инициативе Общественной палаты Подмосковья. Здесь все три дня выборов в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать оперативную информацию со всех избирательных участков области, отмечали ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 05:11
Избирательные участки открылись в Китае и Японии
РИА «Новости»
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В Китае и Японии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Граждане РФ смогут проголосовать в шести китайских городах - в российском посольстве в Пекине и помещениях заграничных учреждений нашей страны в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 03:00 до 15:00 по московскому времени).

В Японии можно будет проголосовать в посольстве России в Токио, а также на участках в генеральных консульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Как сообщил источник в посольстве, в стране проживает примерно 10 тысяч россиян. На выборах будут присутствовать наблюдатели, имеющие аккредитацию и специально оформленные направления.

«Мы проделали большую работу и готовы пресекать любые провокации и попытки вмешаться в процесс голосования», - заявили в российском посольстве.

Ранее сообщили, что россиянам, проживающим в Эстонии, разрешили голосовать только на одном участке в Таллине.

Япония Китай Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 01:53
Уехавшим в Эстонию россиянам разрешили голосовать лишь на одном участке
РИА «Новости»
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В Эстонии голосование на выборах президента для россиян пройдет 17 марта. Для граждан РФ будет работать только один избирательный участок в Таллине, сообщило РИА «Новости».

По данным посольства России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории страны граждане РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке № 8345 на улице Пикк, дом 23.

В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования усилят меры охраны и контроля. Также на территории посольства ограничат фото- и видеосъемку и запретят проносить с собой сумки, рюкзаки, зажигалки и другие потенциально опасные предметы.

В первый день голосования, 15 марта, жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш. Проголосовать на выборах президента России можно было и в Таиланде.

Россия Эстония Выборы Выборы президента — 2024

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