Избирательные участки будут открыты в генконсульстве в Пусане и в посольстве в Сеуле с 08:00 до 20:00 (02:00 до 14:00 по московскому времени).

Утром в дипмиссии в столице Южной Кореи была очередь из тридцати человек, после полудня возле участка находились более 250 человек. В воскресенье, 17 марта, проходит третий день основного голосования.

Российские власти организовали избирательные участки в разных странах мира. Однако некоторые государства пытаются помешать волеизъявлению граждан России, в их числе оказалась Молдавия.

В МИД заявили, что Молдавия действует по указке Запада.