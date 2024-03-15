«Очень удобно». Песков проголосовал в электронном формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в выборах в электронном формате. Он заявил на брифинге, что проголосовал утром 15 марта. Его процитировали «Известия».
«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно. Делал это уже много раз подряд - имею в виду много лет подряд», - сказал он.
Дмитрий Песков подтвердил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин тоже примет участие в голосовании. Журналистов оповестят об этом, когда он примет решение.
Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. К полудню явка достигла 5,66%.
В новых регионах голосование началось досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.