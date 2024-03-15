«Очень удобно». Песков проголосовал в электронном формате

«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно. Делал это уже много раз подряд - имею в виду много лет подряд», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин тоже примет участие в голосовании. Журналистов оповестят об этом, когда он примет решение.

Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. К полудню явка достигла 5,66%.

В новых регионах голосование началось досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.