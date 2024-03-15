15 марта 2024, 13:08

«Очень удобно». Песков проголосовал в электронном формате

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в выборах в электронном формате. Он заявил на брифинге, что проголосовал утром 15 марта. Его процитировали «Известия».

«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно. Делал это уже много раз подряд - имею в виду много лет подряд», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил, что действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин тоже примет участие в голосовании. Журналистов оповестят об этом, когда он примет решение.

Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта. К полудню явка достигла 5,66%.

В новых регионах голосование началось досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:36
Обстановку на выборах в Ясиноватой показали на видео
РИА «Новости»
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Жители города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике утром 15 марта пришли на выборы президента России, несмотря на непростую обстановку в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Видео с избирательного участка появилось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах можно увидеть, что обстановка на участке очень спокойная и благожелательная. Люди приходят отдать свой голос целыми семьями, самые маленькие получают памятные сувениры.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что порядка половины избирателей в республике приняли участие в голосовании на выборах президента России в досрочном формате. По его словам, это помогло усилить меры безопасности на участках.

Лидер республики также отмечал, что недоброжелателям страны н е удастся сорвать и дискредитировать выборы президента страны в Донбассе.

Выборы президента России проходят в трехдневном голосовании, с 15 по 17 марта.

Ясиноватая Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:35
«Наша гражданская позиция». Роднина проголосовала на выборах президента в Химках
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы, общественный деятель и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина проголосовала в Химках. Она посетила УИК № 3206 в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Родина подчеркнула, что участие в выборах - это реализация конституционного права гражданина. Каждый россиянин должен знать свои права и обязанности.

«В такой ситуации, когда мы выбираем свое будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие, неправильно. В любом деле, когда ты соучастник - это очень важно. В первую очередь это - твоя гражданская позиция, твое отношение к стране», - поделилась депутат.

Роднина положительно оценила работу избирательных участков. В пятницу, 15 марта, она планирует наблюдать за ходом голосования на еще нескольких УИКах городского округа Химки.

Актер и режиссер Игорь Угольников поддержал своего кандидата, отдав за него голос на одном из избирательных участков в Одинцове.

Химки Депутаты Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:34
Охрану ящиков для голосования призвали усилить после порчи бюллетеней в двух регионах
РИА «Новости»
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ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования на избирательных участках. Такая просьба последовала после того, как двух регионах люди влили чернила в урны с бюллетенями.

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», - сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии. Булаев подчеркнул, что ЦИК обратится за помощью к полиции и Росгвардии.

«Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», - указал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова , комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионов проявлять бдительность.

«Это та же серия подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, людей. Готовые продать за кровавый грош все что угодно», - сказала она, говоря о злоумышленниках, стремившихся испортить бюллетени.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 13:28
Памфилова указала на особенность российской избирательной системы
РИА «Новости»
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Российская избирательная система независима. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на международной конференции.

«Российская избирательная система уникальна. <…> Сама наша система независима», - отметила она.

Сама система выборов в России построена на принципе федерализма, подчеркнула Памфилова. По ее словам, ЦИК взаимодействует не только с партиями и кандидатами, но и с исполнительной властью, СМИ, наблюдателями и международными председателями. А сама комиссия является народной.

На конференции глава ЦИК рассказала о борьбе со стереотипами о том, что в России реальных выборов нет. Все усилия, как подчеркнула она, оказались не напрасными.

Комиссия выбрала приоритетное направление - повышение уровня доверия к ЦИК. Работа базируется на прозрачности системы, свободе волеизъявления тайного голосования и масштабной информационной работе.

На выборах присутствуют наблюдатели от кандидатов и от партий. Есть внутренний самоконтроль, чтобы «никого не обидеть», пояснила Памфилова. Также работает видеонаблюдение , которое внедрили во время пандемии. Такой формат всем понравился и прижился.

«У нас дневное и ночное хранение бюллетеней и специальные пакеты для них», - добавила она.

А главный судья - избиратель, резюмировала Памфилова.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024

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