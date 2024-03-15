Обстановку на выборах в Ясиноватой показали на видео

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На опубликованных кадрах можно увидеть, что обстановка на участке очень спокойная и благожелательная. Люди приходят отдать свой голос целыми семьями, самые маленькие получают памятные сувениры.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что порядка половины избирателей в республике приняли участие в голосовании на выборах президента России в досрочном формате. По его словам, это помогло усилить меры безопасности на участках.

Лидер республики также отмечал, что недоброжелателям страны н е удастся сорвать и дискредитировать выборы президента страны в Донбассе.

Выборы президента России проходят в трехдневном голосовании, с 15 по 17 марта.