О наблюдателях и вбросах. Депутат Вшивцев дал оценку ходу голосования в Подмосковье

Очень много говорится на Западе о демократии, правах, свободах, добавил Вшивцев. Но вместе с тем именно там инвалидов лишают права участия на соревнованиях, различного рода крупных международных мероприятиях.

«В России есть такие возможности - и для участия в спортивных мероприятиях, научных, творческих, молодежных форумах. И даже то, что я дважды был депутатом Государственной думы Российской Федерации, а сейчас второй созыв работы в Московской областной думе, говорит о многом», - указал он.

Отдельно он коснулся темы электронного голосования. По оценке парламентария, с учетом большого передвижения граждан по территории страны такая форма очень удобна и дает возможность проголосовать в любой точке России.

Будучи инвалидом по зрения, Вшивцев отметил и организацию доступной среды на участках в Подмосковье. Также он обратил внимание на вбросы ряда Telegram-каналов о том, что он якобы «не может контролировать ход выборов».

«Самое страшное, наверное, то, что тот, кто пишет подобного рода комментарии, даже не понимает, что использует элементы нацистской идеологи, то есть деление людей по расе, непосредственной идеологии, вероисповеданию, ограниченным возможностям и так далее. Но, наверное, понятно, почему это происходит: потому что для достижения того, что происходит на Западе, эта нацистская идеология и была выпущена. И поэтому те люди, которые сейчас стоят по ту сторону баррикад, используют в том числе и этот механизм», - подчеркнул подчеркнул Вшивцев.

Депутат добавил, что его, безусловно, интересует гораздо больший круг вопросов, напомнив, что представители инвалидных организаций участвовали в том числе в формировании программы «Доступная среда», которую реализуют на территории страны.

«Конечно, я интересуюсь вопросами организации системы безопасности, в то же время использования всех технических средств реабилитации, которые используются и на участках», - рассказал Вшивцев.

Он пояснил, что речь идет об аудиоформате, который дает возможность знакомиться непосредственно с кандидатами, их программами.

«Это вопрос, связанный непосредственно с применением системы Брайля», - сказал депутат.