«Нужен паспорт человеческий, а не технический». Роботу не дали проголосовать в Перми

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Подъехав к столу одного из членов комиссии, робот поздоровался и сообщил, что хотел бы проголосовать, и протянул документ.

«К сожалению, вы не сможете принять участие в голосовании. Нужен человеческий паспорт, а не технический», - ответила женщина.

Робот в ответ признался, что ему очень жаль.

«Надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми», - добавил он.

Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня - с 15 по 17 марта. Избирательные участки открылись уже по всей стране.