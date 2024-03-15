«Ничего удобнее давно не видел». Машков оценил организацию ДЭГ на выборах

«Вы знаете, ничего более удобного я за последнее время не видел. Я сделал буквально несколько действий и уже успешно проголосовал. Это действительно очень удобно, динамично, понятно и здорово», - сказал Машков.

По данным Минцифры на 11:51, на федеральной платформе дистанционного электронного голосования сделали свой выбор уже более трети участников ДЭГ.

«За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей», - уточнили в министерстве.

Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени. Принять участие в ДЭГ могут те, кто подал заявление на Госуслугах и получил статус «Учтено». Москвичи могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.