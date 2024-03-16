Незрячий депутат Мособлдумы Вшивцев проверил доступность УИК для людей с ограниченными возможностями

Вшивцев - ветеран Афганистана, лишившийся зрения при выполнении воинского долга. Более 16 лет он был вице-президентом Всероссийского общества слепых и генеральным секретарем Паралимпийского комитета России. Депутату было важно убедиться, что на выборах в Подмосковье в полной мере реализуются избирательные права людей ограниченными возможностями.

В первый день голосования на выборах президента России он проверил работу пяти избиркомов Московской области. Все они приспособлены для голосования инвалидов.

«Участки оснащены специальными кабинками для голосования, лупами, трафаретами для избирательных бюллетеней, оборудованы пандусами и кнопками вызова, где это необходимо. Все УИКи располагаются на первом этаже, на них также работают сурдопереводчики», - рассказал депутат.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России в первый день голосования превысила 36%.