16 марта 2024, 01:39

Незрячий депутат Мособлдумы Вшивцев проверил доступность УИК для людей с ограниченными возможностями

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Незрячий депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев проверил избирательные участки Московской области. Их оборудовали для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Вшивцев - ветеран Афганистана, лишившийся зрения при выполнении воинского долга. Более 16 лет он был вице-президентом Всероссийского общества слепых и генеральным секретарем Паралимпийского комитета России. Депутату было важно убедиться, что на выборах в Подмосковье в полной мере реализуются избирательные права людей ограниченными возможностями.

В первый день голосования на выборах президента России он проверил работу пяти избиркомов Московской области. Все они приспособлены для голосования инвалидов.

«Участки оснащены специальными кабинками для голосования, лупами, трафаретами для избирательных бюллетеней, оборудованы пандусами и кнопками вызова, где это необходимо. Все УИКи располагаются на первом этаже, на них также работают сурдопереводчики», - рассказал депутат.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента России в первый день голосования превысила 36%.

Ветераны Депутаты Россия Мособлдума Инвалиды Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 00:54
Подмосковный омбудсмен рассказала о первом дне выборов в регионе
РИА «Новости»
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как голосовали в первый день выборов президента РФ в регионе. По ее словам, особое внимание уделили бывшим беженцам и временно перемещенным лицам из новых российских регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области.

Она отметила, что они особенно ответственно подошли к процедуре голосования.

Кроме того, мониторили ситуацию с гражданами, которые сейчас находятся в различных государственных учреждениях, чтобы их права тоже не нарушались. Таких, как больницы, дома-интернаты, психоневрологические дома и следственные изоляторы.

«У них тоже есть право голосовать», - заявила подмосковный омбудсмен.

Фаевская также добавила, что в первый день голосования они с целью мониторинга посетили детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» в городском округе Клин, где находится пункт временного размещения. По ее словам, там проголосовали 36 избирателей.

Ранее подмосковный омбудсмен сделала свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования.

Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 00:02
Мужчина в костюме гусара проголосовал на избирательном участке в Ленобласти
РИА «Новости»
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Мужчина в гусарском костюме прискакал на коне на избирательный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, чтобы проголосовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Леноблизбирком.

«Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района», - написал канал.

Мужчина в образе благородного графа Николая Оржицкого прискакал на вороном коне. Он подарил цветы председателю участковой комиссии и поздравил избирателей Оржицкого сельского поселения с таким важным событием, как выборы президента страны.

Администрация Ломоносовского района отметила, что перформанс подарил местным жителям не только положительные эмоции, но и яркие фотографии.

Ранее сообщили о появлении необычного наблюдателя на избирательном участке на Ямале. Им оказался кот Кузя, которого взял с собой на работу в качестве талисмана один из членов УИК.

Ленинградская область Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 23:29
Мужчина пытался поджечь стол на избирательном участке в Воронеже
РИА «Новости»
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В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который пытался поджечь стол на избирательном участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление СК РФ по региону.

Происшествие произошло на одном из участков в Ленинском районе города около 17 часов в пятницу, 15 марта.

«Используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Подозреваемого уже доставили для допроса в следственный отдел. Сейчас сотрудник СК выясняет все обстоятельства произошедшего, в частности, допрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее неизвестный злоумышленник попытался поджечь избирательный участок в свердловском Асбесте, но задымление оперативно потушили, никто не пострадал.

Уголовное дело Поджоги Россия Выборы президента РФ Следственный комитет России Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:44
Мосгоризбирком рассказал о судьбе испорченных бюллетеней
РИА «Новости»
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Все испорченные на избирательных участках в Москве бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их результаты учтут. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его процитировало РИА «Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», - сказал он.

Жителя Подмосковья арестовали днем 15 марта после того, как он пытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. Мужчина залил в ящик для голосования синюю краску.

Во время допроса россиянина рассказал, что пойти на преступление его заставили неизвестные, используя шантаж. В отношении подозреваемого возбудят уголовное дело.

Выборы президента — 2024

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