«Она означает, что Россия - это единый, сильный и неравнодушный народ, а не просто население, как у некоторых! С таким народом нас никому не сломить и не заляпать грязью!» - заявила нейросеть.

Алгоритм «Жириновский» добавил, что такую явку надо демонстрировать не только на президентских выборах, но на всех без исключения. Именно россияне должны определять, какой будет страна, начиная «от кремлевских звезд и до тропинки у дома».

До этого наблюдатель из Италии Амедео Авондет заявил, что президентские выборы в России оказались «похожи на праздник». Он удивился викторине с призами, которую провели на участке для голосования. Итальянец добавил, что у него на родине мало кто верит в честные выборы, поэтому и явка низкая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила британскому министру обороны Гранту Шаппсу на его слова о якобы «сворованных выборах» в России, посоветовав заняться поисками Кейт Миддлтон.