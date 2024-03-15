Неудачную попытку поджечь избирательный участок в Петербурге сняли на видео

На кадрах девушка, которая решила устроить эту провокацию, сначала сидела неподалеку от школы, занимаясь подготовкой орудия преступления.

Затем она подбежала к зданию и, поднявшись по ступенькам, кинула его в вывеску, но «коктейль» просто отскочил и упал на землю. Тогда девушка снова схватила бутылку и метнула второй раз. Емкость отлетела и упала с крыльца под окна школы. Началось возгорание.

После этого девушка бросилась с места преступления, но к ней сразу же направился мужчина, ставший очевидцем попытки поджога. Затем ее передали сотрудникам полиции.

О случившемся уже проинформировали ЦИК. Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Идет проверка.

По данным Shot , избирательный участок пыталась поджечь 22-летняя студентка. Она учится на четвертом курсе одного из городских вузов. В Петербург переехала из Благовещенска. Теперь ее ждет уголовная ответственность.