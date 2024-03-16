Нештатных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье ночью 16 марта не зафиксировали

«В ночной период все было спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не было», - подчеркнул он.

Фурс обратил внимание, что с 14 марта 100% всех участков не только в Московской области , но и по всей России взяли под круглосуточную охрану.

«То есть там присутствуют сотрудники правоохранительных органов в достаточном количестве. Они обеспечили безопасность и сохранность бюллетеней, другой документации, которая находится на участках сейф-пакетах, списков избирателей и так далее», - пояснил Фурс.

Помимо этого, добавил секретарь избиркома, на эти цели работает и система «Безопасный регион». Огромное количество камер задействовали по периметру вокруг избирательных участков.

«Это тоже, естественно, работало. И так же, как вчера, мы на мониторах видели какие-то случаи на избирательных участках , так же это помогало предотвратить и по периметру какие-то происшествия», - указал он.