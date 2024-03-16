16 марта 2024, 10:18

Нештатных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье ночью 16 марта не зафиксировали

РИА «Новости»
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Никаких нештатных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье минувшей ночью не зафиксировали. Об этом заявил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«В ночной период все было спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не было», - подчеркнул он.

Фурс обратил внимание, что с 14 марта 100% всех участков не только в Московской области , но и по всей России взяли под круглосуточную охрану.

«То есть там присутствуют сотрудники правоохранительных органов в достаточном количестве. Они обеспечили безопасность и сохранность бюллетеней, другой документации, которая находится на участках сейф-пакетах, списков избирателей и так далее», - пояснил Фурс.

Помимо этого, добавил секретарь избиркома, на эти цели работает и система «Безопасный регион». Огромное количество камер задействовали по периметру вокруг избирательных участков.

«Это тоже, естественно, работало. И так же, как вчера, мы на мониторах видели какие-то случаи на избирательных участках , так же это помогало предотвратить и по периметру какие-то происшествия», - указал он.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 11:05
Выбираем будущее для детей. Многодетная семья Суворовых проголосовала в Нахабине
Телеканал «360»
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Многодетные родители Андрей и Гульшат Суворовы проголосовали в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Для супругов ходить на выборы всем вместе — традиция, которая передалась им от родителей.

«У нас традиция, которая пошла еще от наших родителей, - ходить всем вместе на выборы. Эти выборы для нас очень значимые, потому что ближайшие будут только через шесть лет. И мы не знаем, что нас ждет в 2030 году», - рассказала Гульшат.

На избирательный участок Суворовы пришли с младшими сыновьями Ростиславом и Всеволодом. Трое старших сыновей-студентов проголосуют отдельно от родителей.

По словам Гульшат, выборы для них - это не интерес к политике, а возможность повлиять на будущее России. Они хотели бы, чтобы жизнь была спокойной и понятной.

«Выборы для нас - не политика. Мы выбираем наше будущее», - подытожила Суворова.

В субботу, 16 марта, продолжается голосование на президентских выборах. Явка по стране к 10:00 превысила 38%. По данным Центризбиркома, избирательный процесс проходит в штатном порядке.

Дети Семья Студенты Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 10:34
Проект уже показывает эффективность. В Мособлизбиркоме оценили работу «Службы заботы»
РИА «Новости»
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«Служба заботы» — пилотный проект Подмосковья, который призван помочь консультациями по юридическим и даже психологическим направлениям и избирателям, и организаторам выборов, и членам комиссии. Стартовав совсем недавно, он уже показывает эффективность, сообщил секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.

«В этом направлении наш регион будет первопроходцем. Надеюсь, нашему примеру последуют, как часто бывает, другие регионы», - добавил он.

«Служба заботы» начала работать с 29 января. Жители, которые обращались к операторам, интересовались многими вещами. Но две темы, по словам Фурса, превалировали со значительным перевесом.

Первая касается уточнения номера и адреса избирательного участка. И вторая тема - это работа с избирателями, заявления которых на ДЭГ были отклонены.

«ДЭГ - это высокотехнологичный способ, высокотехнологичная форма голосования. Она у нас два-три года используется, но медленно и верно увеличивается количество регионов, которые присоединяются к ней. Здесь требуется определенная наладка», - добавил он.

Вместе с тем, по словам Фурса, технические сбои в новых продуктах всегда неизбежны. На фоне этого люди, столкнувшиеся со сложностями, обращались по вопросу в «Службу заботы». Эти задачи оперативно решали , подчеркнул секретарь избиркома.

Помимо этого, операторы занимались разъяснением порядка информированных избирателей о квартирном обходе. Комиссии уточняли в случае сомнений, что они вправе делать, что не вправе, очередность действий и так далее, пояснил он. Еще одна тема, которая превалировала по числу обращений, - разъяснение прав членов участковой комиссии, добавил Фурс.

«Проект, повторюсь, новый, мы на него возлагаем большие надежды, и они, осторожно скажу, начинают оправдываться. Потому что вчерашний первый день показал, что жалоб на горячие линии других органов стало меньше, то есть мы видим результат того, что, получая информацию с одной стороны в „Службе заботы“, эти проблемы решаются», - обратил внимание секретарь Мособлизбиркома.

По его оценке, организация такой юридической консультативной помощи помогает и членам комиссии не допустить каких-то оплошностей и вовремя разрешить те или иные спорные моменты.

Выборы президента РФ
16 марта 2024, 09:39
«Исполнить гражданский долг». Сестра бойца СВО из Балашихи — о выборах президента
РИА «Новости»
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Участие в выборах президента России — важный гражданский долг. На это «360» указала жительница Балашихи Елена А.

Девушка призналась, что для нее это первые выборы в жизни.

«Мой брат сейчас находится на передовой в зоне специальной операции. Поэтому для меня выборы важны, это наш гражданский долг», - сказала она.

Ранее «360» показал видео, на котором члены избирательной комиссии на участке № 3321 в Шатуре встретили избирателей в русских народных костюмах во второй день голосования на выборах президента.

Праздничная атмосфера и национальные элементы в одежде вызвали у граждан большой восторг и интерес, всем это напомнило связь с историческими традициями России.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 09:34
Явка на выборах президента России на Чукотке превысила 68%
РИА «Новости»
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Явка в Чукотском автономном округе на 12:00 по местному времени 16 марта составила 68,24%. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Чукотка сегодня».

В регионе на избирательные участки приходят целыми семьями. Люди берут с собой детей и внуков. Многие взрослые вспоминают, как сами приходили на выборы с родителями.

По словам жительницы Анадыря Надежды Б., участие в голосовании для нее - семейная традиция, все ее близкие всегда голосуют вместе.

Вместе с детьми пришла на участок и руководитель регионального штаба ОНФ Алена Вакарик. Ее дочь приняла участие в голосовании в первый раз.

«Наша страна дала очень многое моей семье и моим детям», - сказала Вакарик.

Она подчеркнула, что сейчас от голоса каждого зависит судьба и будущее России.

Выборы президента РФ проходят в этом году три дня. Они стартовали 15 марта и продлятся до воскресенья, 17 марта.

Выборы президента — 2024

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