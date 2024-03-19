19 марта 2024, 07:53

Немецкий депутат призвал власти Германии признать победу Путина

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Власти Германии должны придерживаться уравновешенной позиции и признать победу Владимира Путина на президентских выборах в России. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт.

«Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций», - отметил он.

Он назвал очевидным то, что на дипломатическом и политическом уровне ФРГ предстоит и дальше признавать Путина президентом России. Также Шмидт рассказал, что партия АдГ выступает против дальнейших антироссийских санкций. По его словам, подобные ограничения разделяют народы и наносят ущерб экономике.

Белый дом публично признал итоги выборов президента в России. Как отметил на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, Путин остается российским лидером. На это же указал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, США будут учитывать тот факт, что Путин остается президентом РФ.

Германия Депутаты Санкции Россия Владимир Путин Экономика Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 06:30
Белый дом публично признал итоги выборов в России
Unsplash
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Президентские выборы показали, что Владимир Путин остался лидером России. Такова позиция Белого дома, заявил на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты попросили ее оценить легитимность прошедших в России выборов. Карин Жан-Пьер сослалась на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Владимир Путин продолжил занимать пост президента, и США выстроят работу исходя из этого обстоятельства.

«Одна из вещей, которую он [Джейк Салливан] сказал, очевидно, Путин, господин Путин - лидер России», - сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необъективности США в оценке выборов. Он объявил, что администрация не намерена прислушиваться к позиции США по этому вопросу.

США Белый дом в США Владимир Путин Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 19:04
Роскомнадзор раскрыл количество DDoS-атак во время выборов президента
Freepik
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Во время президентских выборов на российскую инфраструктуру совершили 497 DDoS-атак. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что DDoS-атакам подверглась информационно-коммуникационная инфраструктура. Контрмеры принимал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Максимальная мощность самой крупной атаки достигла 87 гигабайт в секунду.

«Максимальная длительность - 40 часов 12 минут», - указали в РКН.

В Роскомнадзоре также перечислили страны, ставшие главными источниками DDoS-атак во время президентских выборов. В этот список вошли Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва.

По итогам обработки 100% протоколов победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов. Занявший второе место кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов. Третьим стал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,85%, а четвертым - председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.

Путин отметил, что избирательная кампания в России прошла цивилизованно и в соответствии с законодательством. Президент выразил надежду, что такой конструктивный подход сохранится и в будущем.

Роскомнадзор Хакеры Технологии Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 18:40
«Победу признаем». Харитонов поздравил Путина с переизбранием
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах. На встрече с главой государства политик отметил, что партия признает его переизбрание.

«Позвольте вас поздравить, победу признаем», - обратился Харитонов к Путину.

Он добавил: все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе страны находится надежный человек.

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На должность претендовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». По итогам обработки 100% протоколов действующий президент России набрал 87,28% голосов. Таким образом Путин стал безоговорочным победителем на выборах.

Российский лидер на встрече с кандидатами заявил, что избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством. Он назвал ход мероприятия цивилизованным.

Россия Владимир Путин КПРФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 17:55
Житель Керчи разрисовал и съел свой избирательный бюллетень
РИА «Новости»
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В Керчи мужчина испортил свой избирательный бюллетень и в итоге решил съесть его. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу избиркома Крыма Михаила Малышева.

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», - рассказал Малышев.

Правоохранители ведут проверку по факту происшествия.

Во время президентских выборов 15–17 марта случались и другие инциденты. К примеру, пенсионерка пришла на избирательный участок с банкой с краской, пояснив, что должна была вылить ее в урну с бюллетенями по заданию неких телефонных кураторов.

Люди проливали в урну зеленку, бензин, даже поджигали двери участков и бросали в них коктейли Молотова. По фактам нарушений возбудили 61 уголовное дело.

По его словам, это произошло 17 марта. Мужчина пробыл в кабинке для голосования довольно долго - около пяти минут, - и это вызвало подозрения членов комиссии. Выяснилось, что избиратель рисовал на бюллетене «определенные знаки».

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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