Немецкий депутат призвал власти Германии признать победу Путина

«Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций», - отметил он.

Он назвал очевидным то, что на дипломатическом и политическом уровне ФРГ предстоит и дальше признавать Путина президентом России. Также Шмидт рассказал, что партия АдГ выступает против дальнейших антироссийских санкций. По его словам, подобные ограничения разделяют народы и наносят ущерб экономике.

Белый дом публично признал итоги выборов президента в России. Как отметил на брифинге пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, Путин остается российским лидером. На это же указал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, США будут учитывать тот факт, что Путин остается президентом РФ.