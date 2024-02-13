13 февраля 2024, 13:08

Названа дата проведения первых дебатов кандидатов на пост президента России

РИА «Новости»
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Кандидаты на пост президента России проведут первые дебаты 26 февраля на телеканале «Россия 1». Хронометраж совместного агитационного мероприятия составит 60 минут. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Службы корреспондентской сети ВГТРК Алексей Поливанчук.

Он добавил, что всего в прямом эфире «России 1» кандидаты встретятся шесть раз: 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. В эти же даты встречу кандидатов в укороченном до 45 минут формате покажут на телеканале «Россия 24». Ведущим всех программ станет Дмитрий Щуплик.

Поливанчук добавил, что часовые дебаты кандидатов в установленные даты состоятся на радиостанциях «Россия», «Вести FM» и «Маяк».

Коммерческий директор Первого канала Петр Шепин объявил, что кандидаты на пост президента России выйдут в прямой эфир четыре раза - 27, 29 февраля, 5, 7 марта.

Пять раундов дебатов проведет телеканал ТВ-Центр, сообщил первый заместитель генерального директора по вещанию Андрей Румянцев. Он уточнил, что показ пройдет в прямом эфире 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта.

Также свою студию для проведения дебатов кандидатов предоставит Общественное телевидение России. Первый заместитель генерального директора телеканала Фарит Аляутдинов заявил, что кандидатов ждут 29 февраля 1, 5, 6, 7 марта.

Кроме прямого эфира на радио и телевидении, свои страницы предоставят кандидатам на пост президента России 13 государственный печатных издания.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что кандидаты смогут начать свою агитацию в средствах массовой информации с 17 февраля и обязаны завершить 14 марта.

Действующий президент России Владимир Путин, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, отказался от участия в дебатах на радиостанциях и телеканалах.

Дебаты пройдут между кандидатами от парламентских партий: Николаем Харитоновым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Вячеславом Даванковым («Новые люди»).

Голосование на выборах президента России состоится 15, 16 и 17 марта.

Первый канал Россия Выборы президента РФ Телевидение Выборы
13 февраля 2024, 11:30
Дипломаты РФ попросили власти ФРГ запретить акции у здания в день выборов
РИА «Новости»
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Власти Берлина и Бонна пока не согласовали проведение голосования на президентских выборах в избирательных участках, которые должны открыться в дипломатических миссиях. При этом дипломаты также обратились с просьбой запретить акции протеста в день выборов. Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Его слова передал РБК.

«Обстановку вокруг посольства сложно назвать спокойной», - пояснил посол.

По его словам, нельзя исключать провокации в день голосования. В марте могут пройти митинги антироссийского характера. Чтобы не допустить этого, дипломаты попросили немецкие власти принять меры безопасности.

«Настаиваем на запрете проведения массовых акций», - добавил Нечаев.

Россия планирует привлечь частные охранные организации, чтобы усилить безопасность возле загранучреждений. Посол напомнил, что немецкие власти решили закрыть четыре из пяти генконсульств РФ, находящихся на территории страны. Это также негативно отразится на избирательном процессе.

Ранее ЦИК сообщил, что в избирательных бюллетенях россияне увидят четыре фамилии. Это Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий, которые зарегистрированы кандидатами.

Германия Россия Выборы
10 февраля 2024, 17:31
Проголосовать за Путина в воскресенье были готовы 75% россиян
РИА «Новости»
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Если бы выборы президента России прошли 11 февраля, то за кандидата Владимира Путина проголосовали бы 75% жителей страны. Такие данные стали известны по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», - указано в отчете.

О предстоящих выборах главы государства знают 85% жителей. Декларируемая явка на начало февраля - 76%.

В бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут четыре кандидата : Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Голосование будет длится три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Центризбирком пересчитал российских избирателей. По данным на начало года, в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона. Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии.

Если бы выборы президента России прошли 11 февраля, то за кандидата Владимира Путина проголосовали бы 75% жителей страны. Такие данные стали известны по результатам опроса , проведенного ВЦИОМ.

ВЦИОМ Опросы Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
10 февраля 2024, 15:42
Жителям Подмосковья напомнили о формах голосования на президентских выборах
РИА «Новости»
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Жители Московской области смогут проголосовать несколькими способами на предстоящих президентских выборах. В рамках процедуры используют более тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили в Мособлизбиркоме.

Отдать свой голос можно будет лично на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования ( ДЭГ ) или через приложение «Мобильный избиратель». Сделать выбор на дому можно по ряду причин: инвалидность, состояние здоровья, уход за нуждающимися лицами. «Мобильный избиратель» поможет проголосовать из любой точки страны. Для этого нужно заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

На президентских выборах в Подмосковье будут работать около четырех тысяч участков, список которых опубликовали на сайте Избирательной комиссии региона. На голосовании применят более тысячи КОИБов-2017. Ими оборудуют свыше 27% избирательных участков в Подмосковье.

На территориях, где планируют использовать КОИБы, из числа членов участковых избиркомов назначат операторов. Они пройдут специальное обучение.

«КОИБ самостоятельно распознает и принимает бюллетень, а также подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол», - рассказали в Мособлизбиркоме.

Президентские выборы пройдут в России в 2024 году в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Согласно данным Фонда «Общественное мнение», Путина поддерживают 79,8% россиян.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
09 февраля 2024, 15:03
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России
РИА «Новости»
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Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Его продемонстрировала пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные кандидаты обозначаются в бюллетене в алфавитном порядке. Помимо имени, фамилии и отчества, в нем будут краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, кто выдвинул его на выборы, название политической партии (если кандидат подавался от нее) и его статус в ней. Всем кандидатам отвели одинаковые по площади части бюллетеня, которые разделили прямой черной линией.

Избирательным комиссиям предстоит напечатать свыше 113 миллионов бюллетеней, уточнили в ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Борису Надеждину, Сергею Малинковичу и Раде Русских. В итоге в бюллетене будут всего четыре кандидата.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Надеждин заявил о намерении обжаловать отказ в Верховном суде. Между тем, по данным ЦИК, суммарное количество недействительных и недостоверных подписей в его поддержку достигло 5%.

ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024

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