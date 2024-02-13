Названа дата проведения первых дебатов кандидатов на пост президента России
Кандидаты на пост президента России проведут первые дебаты 26 февраля на телеканале «Россия 1». Хронометраж совместного агитационного мероприятия составит 60 минут. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Службы корреспондентской сети ВГТРК Алексей Поливанчук.
Он добавил, что всего в прямом эфире «России 1» кандидаты встретятся шесть раз: 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. В эти же даты встречу кандидатов в укороченном до 45 минут формате покажут на телеканале «Россия 24». Ведущим всех программ станет Дмитрий Щуплик.
Поливанчук добавил, что часовые дебаты кандидатов в установленные даты состоятся на радиостанциях «Россия», «Вести FM» и «Маяк».
Коммерческий директор Первого канала Петр Шепин объявил, что кандидаты на пост президента России выйдут в прямой эфир четыре раза - 27, 29 февраля, 5, 7 марта.
Пять раундов дебатов проведет телеканал ТВ-Центр, сообщил первый заместитель генерального директора по вещанию Андрей Румянцев. Он уточнил, что показ пройдет в прямом эфире 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта.
Также свою студию для проведения дебатов кандидатов предоставит Общественное телевидение России. Первый заместитель генерального директора телеканала Фарит Аляутдинов заявил, что кандидатов ждут 29 февраля 1, 5, 6, 7 марта.
Кроме прямого эфира на радио и телевидении, свои страницы предоставят кандидатам на пост президента России 13 государственный печатных издания.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что кандидаты смогут начать свою агитацию в средствах массовой информации с 17 февраля и обязаны завершить 14 марта.
Действующий президент России Владимир Путин, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, отказался от участия в дебатах на радиостанциях и телеканалах.
Дебаты пройдут между кандидатами от парламентских партий: Николаем Харитоновым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Вячеславом Даванковым («Новые люди»).
Голосование на выборах президента России состоится 15, 16 и 17 марта.