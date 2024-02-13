Названа дата проведения первых дебатов кандидатов на пост президента России

Читайте нас в:

Он добавил, что всего в прямом эфире «России 1» кандидаты встретятся шесть раз: 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. В эти же даты встречу кандидатов в укороченном до 45 минут формате покажут на телеканале «Россия 24». Ведущим всех программ станет Дмитрий Щуплик.

Поливанчук добавил, что часовые дебаты кандидатов в установленные даты состоятся на радиостанциях «Россия», «Вести FM» и «Маяк».

Коммерческий директор Первого канала Петр Шепин объявил, что кандидаты на пост президента России выйдут в прямой эфир четыре раза - 27, 29 февраля, 5, 7 марта.

Пять раундов дебатов проведет телеканал ТВ-Центр, сообщил первый заместитель генерального директора по вещанию Андрей Румянцев. Он уточнил, что показ пройдет в прямом эфире 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта.

Также свою студию для проведения дебатов кандидатов предоставит Общественное телевидение России. Первый заместитель генерального директора телеканала Фарит Аляутдинов заявил, что кандидатов ждут 29 февраля 1, 5, 6, 7 марта.

Кроме прямого эфира на радио и телевидении, свои страницы предоставят кандидатам на пост президента России 13 государственный печатных издания.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что кандидаты смогут начать свою агитацию в средствах массовой информации с 17 февраля и обязаны завершить 14 марта.

Действующий президент России Владимир Путин, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, отказался от участия в дебатах на радиостанциях и телеканалах.

Дебаты пройдут между кандидатами от парламентских партий: Николаем Харитоновым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Вячеславом Даванковым («Новые люди»).

Голосование на выборах президента России состоится 15, 16 и 17 марта.