«Наша гражданская позиция». Роднина проголосовала на выборах президента в Химках

Родина подчеркнула, что участие в выборах - это реализация конституционного права гражданина. Каждый россиянин должен знать свои права и обязанности.

«В такой ситуации, когда мы выбираем свое будущее, стоять в стороне и просто наблюдать, как это делают другие, неправильно. В любом деле, когда ты соучастник - это очень важно. В первую очередь это - твоя гражданская позиция, твое отношение к стране», - поделилась депутат.

Роднина положительно оценила работу избирательных участков. В пятницу, 15 марта, она планирует наблюдать за ходом голосования на еще нескольких УИКах городского округа Химки.

Актер и режиссер Игорь Угольников поддержал своего кандидата, отдав за него голос на одном из избирательных участков в Одинцове.