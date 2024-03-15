«Несмотря на колоссальное давление, судорожные истеричные заклинания с вбросами из-за рубежа. <…> Дань мужеству и огромное уважение людям, которые, несмотря на все эти угрозы, приехали в любой субъект России, включая новые республики», - сказала она.

По мнению Эллы Памфиловой, проводившие антироссийскую политику люди опасались, главным образом, одного - того, что наблюдатели увидят правду. Она заявила, что важно отстоять принцип легитимности выборов.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта.

Элла Памфилова заявила, что первые часы голосования прошли нормально. По ее словам, основной принцип кампании - прозрачность всех процессов.