Наблюдатели из Турции, ЮАР, Египта и других стран приехали на выборы в Одинцово

«Это мой первый приезд в Россию. До этого мы посетили шесть избирательных участков в Москве и сегодня еще три. Здесь все очень хорошо организовано. В Одинцове три избирательные комиссии из-за высокой плотности населения. Все очень аккуратно, впечатления остались положительные. Единственный мандат, который у нас есть, - это наблюдение за выборами», - поделился Рамеш.

Другой наблюдатель - представитель Турции - отметил, что любой стране нужны демократические выборы. И у россиян есть возможность в таком процессе участвовать.

«Российская избирательная система очень детальная, удобная. Есть возможность двух видов голосования - бумажное и электронное. Хотя пожилые люди тяготеют к традиционному формату голосования, но хорошо, что есть и электронное», - подытожил он.

В третий день голосования в Одинцове также работали избиратели из Малайзии, Филиппин, Египта, Палестины, Сирии, Бахрейна, Бангладеш, Эфиопии, Сьерра-Леоне.

Ранее наблюдатель из Черногории Драгана Миюшкович заявила, что избирательный процесс в России прозрачный. Это говорит о соблюдении демократических принципов, подчеркнула она.