17 марта 2024, 14:40

Наблюдатели из Турции, ЮАР, Египта и других стран приехали на выборы в Одинцово

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На избирательный участок в Одинцово прибыла делегация из 30 международных наблюдателей, в том числе представители Турции, Непала, Сербии, Венгрии, Черногории, ЮАР и других стран. Член Центризбирорма Непала Хакал Рамеш заявил «360», что голосование на президентских выборах идет активно.

«Это мой первый приезд в Россию. До этого мы посетили шесть избирательных участков в Москве и сегодня еще три. Здесь все очень хорошо организовано. В Одинцове три избирательные комиссии из-за высокой плотности населения. Все очень аккуратно, впечатления остались положительные. Единственный мандат, который у нас есть, - это наблюдение за выборами», - поделился Рамеш.

Другой наблюдатель - представитель Турции - отметил, что любой стране нужны демократические выборы. И у россиян есть возможность в таком процессе участвовать.

«Российская избирательная система очень детальная, удобная. Есть возможность двух видов голосования - бумажное и электронное. Хотя пожилые люди тяготеют к традиционному формату голосования, но хорошо, что есть и электронное», - подытожил он.

В третий день голосования в Одинцове также работали избиратели из Малайзии, Филиппин, Египта, Палестины, Сирии, Бахрейна, Бангладеш, Эфиопии, Сьерра-Леоне.

Ранее наблюдатель из Черногории Драгана Миюшкович заявила, что избирательный процесс в России прозрачный. Это говорит о соблюдении демократических принципов, подчеркнула она.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:16
Очная явка в Подмосковье к 15:00 превысила 62%
РИА «Новости»
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Явка на избирательных участках в Московской области к 15:00 17 марта превысила 62%. Проголосовало более 3,3 миллиона человек, сообщили в Мособлизбиркоме.

«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила на избирательных участках 3 326 348 человек (62,15%)», - уточнили в избирательной комиссии.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:12
Власти назвали фейком сообщения о взрывах в Курске
РИА «Новости»
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Украинские провокаторы в Сети распространяют информацию о взрывах в центре Курска, чтобы помешать выборам президента России. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Курской области.

«ЦИПсО не оставляет попытки посеять панику в Курской области во время голосования. Сеть подконтрольных каналов вбрасывает фейки про якобы взрывы в центре Курска», - говорится в заявлении.

Власти региона порекомендовали доверять только официальной информации. Жителей Курской области попросили быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах по номеру 112.

Ранее проукраинские провокаторы распространяли аналогичный фейк про взрывы на одном из избирательных участков в Белгороде.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:02
Живущему в лесу Башкирии отшельнику устроили выездное голосование
РИА «Новости»
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Выездное голосование устроили члены избирательной комиссии башкирского села Усмангали для живущего в лесу 90-летнего отшельника Кинзягулы Салимгареева. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на члена УИК Алию Сафуанову.

Собеседница журналистов пояснила, что выездная комиссия добралась до дома отшельника на снегоходах. Она добавила, что избиратель принял гостей хорошо и поблагодарил за организацию, «Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, сказал, что будет ждать», - рассказала Сафуанова.

Кинзягула Салимгареев - житель бывшей деревни Субхангулово, которая пришла в запустение при Хрущеве. Населенный пункт признали бесперспективным, жителям посоветовали переехать. Мужчина оказался единственным, кто решил остаться в своем доме. Салимгареев неоднократно говорил, что ему, как охотнику, лучше находиться ближе к зверям.

По данным избиркома Башкортостана , к 15:00 воскресенья 17 марта явка в регионе составила 78,46% В целом по России к 13:00 число проголосовавших на выборах составило 65,07% с учетом ДЭГ.

Башкирия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:51
«Ради детей и молодежи». Майданов проголосовал на выборах в Подмосковье
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Депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов вместе с сыном пришел на избирательный участок в Подмосковье. Он заявил «360», что голосует на выборах президента ради будущего детей и молодежи.

«Молодежь - это то, что является будущим нашей страны, так что сегодня на выборы идут с маленькими детьми, которые еще не могут голосовать, но уже привыкают к главному правилу: ты не должен оставаться в стороне от своего народа, от своей родины, и от твоего голоса зависит будущее», - поделился собеседник.

По словам Майданова, россияне влияют на будущее своей страны. Сейчас нет места безразличию, поскольку ничего не изменить, если сидеть на диване, подытожил парламентарий.

Ранее в Видном проголосовал депутат Госдумы , хоккеист Вячеслав Фетисов. Он назвал участие в выборах долгом каждого россиянина.

Депутаты Выборы президента — 2024

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