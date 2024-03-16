16 марта 2024, 00:02

Мужчина в костюме гусара проголосовал на избирательном участке в Ленобласти

РИА «Новости»
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Мужчина в гусарском костюме прискакал на коне на избирательный участок в Ломоносовском районе Ленинградской области, чтобы проголосовать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Леноблизбирком.

«Вот такой эффектный и галантный избиратель проголосовал сегодня на одном из избирательных участков Ломоносовского района», - написал канал.

Мужчина в образе благородного графа Николая Оржицкого прискакал на вороном коне. Он подарил цветы председателю участковой комиссии и поздравил избирателей Оржицкого сельского поселения с таким важным событием, как выборы президента страны.

Администрация Ломоносовского района отметила, что перформанс подарил местным жителям не только положительные эмоции, но и яркие фотографии.

Ранее сообщили о появлении необычного наблюдателя на избирательном участке на Ямале. Им оказался кот Кузя, которого взял с собой на работу в качестве талисмана один из членов УИК.

Ленинградская область Россия Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 23:29
Мужчина пытался поджечь стол на избирательном участке в Воронеже
РИА «Новости»
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В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который пытался поджечь стол на избирательном участке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление СК РФ по региону.

Происшествие произошло на одном из участков в Ленинском районе города около 17 часов в пятницу, 15 марта.

«Используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Подозреваемого уже доставили для допроса в следственный отдел. Сейчас сотрудник СК выясняет все обстоятельства произошедшего, в частности, допрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее неизвестный злоумышленник попытался поджечь избирательный участок в свердловском Асбесте, но задымление оперативно потушили, никто не пострадал.

Уголовное дело Поджоги Россия Выборы президента РФ Следственный комитет России Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:44
Мосгоризбирком рассказал о судьбе испорченных бюллетеней
РИА «Новости»
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Все испорченные на избирательных участках в Москве бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их результаты учтут. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его процитировало РИА «Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», - сказал он.

Жителя Подмосковья арестовали днем 15 марта после того, как он пытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. Мужчина залил в ящик для голосования синюю краску.

Во время допроса россиянина рассказал, что пойти на преступление его заставили неизвестные, используя шантаж. В отношении подозреваемого возбудят уголовное дело.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:29
Явка на выборах президента России превысила 36% к 22:00 15 марта
РИА «Новости»
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Общая явка избирателей на выборах президента России по стране по состоянию на 22:00 15 марта составила 36,12%. Об этом сообщили на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, по стране явка в первый день голосования к 18:00 15 марта достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев ранее заявил, что более 1,5 миллиона человек в Москве отдали свой голос через дистанционное электронное голосование.Он отметил, что выборы главы государства у жителей столицы пользуются самым высоким спросом.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 21:08
Александр Легков указал на важность участия молодежи в выборах президента страны
Телеканал «360»
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Организация и ход избирательного процесса на выборах президента России в Подмосковье оставили впечатление действительно высокого уровня. Особенно приятно видеть активность людей, которые заинтересованы сделать свой выбор, которые думают о будущем, рассказал журналистам зампредседателя комитета Мособлдумы по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.

«Впечатление высокого уровня. Был сегодня на участке в своем избирательном округе. Могу сказать так, что явка большая, и люди идут семьями, идут как на праздник. Говорят, что это важно для них. Время непростое сейчас. И на фоне этого участвуют с большей активностью», - отметил он.

Легков отдельно отметил важность интереса к голосованию и участия в нем со стороны молодых россиян.

«Ведь от этого зависит будущее нашей страны на шесть лет вперед. И молодежь об этом понимает. Ладно, мы-то уже возрастные, ребят нам уже около сорока. Хотя тоже все впереди, я надеюсь, - пошутил он. - А у молодежи реальная активность должна быть сейчас очень серьезная, потому что им дальше жить, а они - наше будущее».

Депутат уточнил, что голосовал традиционным способом. Но ознакомился и с форматом ДЭГ. По его мнению, за таким механизмом - будущее.

«Мне кажется, за этим будущее. <…> Это удобно. [По явке] проголосовало на ДЭГ больше 60% из тех людей, кто зарегистрировался. Это тоже говорит о том, что мы все на правильном пути», - сказал Легков.

Вместе с тем, по его словам, в классическом способе голосования тоже ест свои плюсы и преимущества, когда приходишь на участок, ощущаешь особенную атмосферу, видишь других избирателей.

Решение проводить выборы президента в течение трех дней (с 15 по 17 марта), подчеркнул Легков, также было правильным, ведь это дает больше возможностей людям обязательно найти время, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Целых три дня есть для того, чтобы прийти. Если ты сегодня не можешь, приходи завтра. Если ты завтра не можешь, приходи в последний день голосования. Если ты и в эти три дня занят, то вот, пожалуйста, тебе электронное голосование», - отметил он.

Выборы президента — 2024

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