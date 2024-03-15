15 марта 2024, 22:44

Мосгоризбирком рассказал о судьбе испорченных бюллетеней

РИА «Новости»
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Все испорченные на избирательных участках в Москве бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их результаты учтут. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Его процитировало РИА «Новости».

«Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем», - сказал он.

Жителя Подмосковья арестовали днем 15 марта после того, как он пытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. Мужчина залил в ящик для голосования синюю краску.

Во время допроса россиянина рассказал, что пойти на преступление его заставили неизвестные, используя шантаж. В отношении подозреваемого возбудят уголовное дело.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 22:29
Явка на выборах президента России превысила 36% к 22:00 15 марта
РИА «Новости»
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Общая явка избирателей на выборах президента России по стране по состоянию на 22:00 15 марта составила 36,12%. Об этом сообщили на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, по стране явка в первый день голосования к 18:00 15 марта достигла 25,57%. Активнее всего в голосовании участвовали жители Донецкой Народной Республики, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей.

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев ранее заявил, что более 1,5 миллиона человек в Москве отдали свой голос через дистанционное электронное голосование.Он отметил, что выборы главы государства у жителей столицы пользуются самым высоким спросом.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 21:08
Александр Легков указал на важность участия молодежи в выборах президента страны
Телеканал «360»
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Организация и ход избирательного процесса на выборах президента России в Подмосковье оставили впечатление действительно высокого уровня. Особенно приятно видеть активность людей, которые заинтересованы сделать свой выбор, которые думают о будущем, рассказал журналистам зампредседателя комитета Мособлдумы по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков.

«Впечатление высокого уровня. Был сегодня на участке в своем избирательном округе. Могу сказать так, что явка большая, и люди идут семьями, идут как на праздник. Говорят, что это важно для них. Время непростое сейчас. И на фоне этого участвуют с большей активностью», - отметил он.

Легков отдельно отметил важность интереса к голосованию и участия в нем со стороны молодых россиян.

«Ведь от этого зависит будущее нашей страны на шесть лет вперед. И молодежь об этом понимает. Ладно, мы-то уже возрастные, ребят нам уже около сорока. Хотя тоже все впереди, я надеюсь, - пошутил он. - А у молодежи реальная активность должна быть сейчас очень серьезная, потому что им дальше жить, а они - наше будущее».

Депутат уточнил, что голосовал традиционным способом. Но ознакомился и с форматом ДЭГ. По его мнению, за таким механизмом - будущее.

«Мне кажется, за этим будущее. <…> Это удобно. [По явке] проголосовало на ДЭГ больше 60% из тех людей, кто зарегистрировался. Это тоже говорит о том, что мы все на правильном пути», - сказал Легков.

Вместе с тем, по его словам, в классическом способе голосования тоже ест свои плюсы и преимущества, когда приходишь на участок, ощущаешь особенную атмосферу, видишь других избирателей.

Решение проводить выборы президента в течение трех дней (с 15 по 17 марта), подчеркнул Легков, также было правильным, ведь это дает больше возможностей людям обязательно найти время, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Целых три дня есть для того, чтобы прийти. Если ты сегодня не можешь, приходи завтра. Если ты завтра не можешь, приходи в последний день голосования. Если ты и в эти три дня занят, то вот, пожалуйста, тебе электронное голосование», - отметил он.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 21:08
Явка на выборах президента России превысила 35% 15 марта
РИА «Новости»
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Явка первого дня голосования на выборах президента РФ к 21:00 составила 35,59%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным Минцифры, в первый день выборов президента России две трети зарегистрированных участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос на платформе ДЭГ можно до 17 марта.

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в формате онлайн. Электронный формат для голосования в том числе выбрали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

Голосование на выборах президента началось в России 15 марта. Оно продлятся до 17 марта включительно.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 20:42
Явка на выборах президента России 15 марта превысила 30%
РИА «Новости»
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Явка к 20:00 первого дня голосования на выборах президента РФ составила 33,80%. Об этом сообщил ЦИК России.

По данным информационного табло Центральной избирательной комиссии, явку свыше 50% зафиксировали в девяти регионах России.

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на выборах в своей резиденции в Ново-Огареве в формате онлайн.

По данным ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, составила 25,57%.

Выборы президента России впервые проходят в формате трехдневного голосования. Наблюдателями на участки вышли более 333,5 тысячи человек.

Выборы президента — 2024

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