Мощное внешнее давление на новые регионы на выборах заметили в СПЧ

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«Информационное давление, как всегда, мощное, особенно в отношении новых регионов. Избирателей и членов избиркомов продолжают запугивать. Запад не может с этим смириться», - сказал он.

Брод отметил, что поступали много фейковых заявлений, например, о минировании избирательных участков.

«Но это не создает проблем, которые являются основанием для сбоев или отмены выборов», - добавил член СПЧ.

Ранее представитель Общественной палаты в ЦИК Максим Григорьев заявил, что на президентских выборах жители России сплотились и продемонстрировали очень высокую явку.

По последним данным ЦИК, явка на выборах президента составила свыше 70%.