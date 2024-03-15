Моор с супругой проголосовал на выборах в Тюмени

Выборы проходят с 15 по 17 марта, что очень удобно для избирателей, отметил губернатор. Россияне смогут найти время, чтобы прийти на участки и принять участие в голосовании. Глава региона подчеркнул, что для него голосовать вместе с женой - это традиция.

«Утром вместе с супругой пришли на избирательный участок. Мы посчитали - получается, уже на седьмых выборах Президента России голосуем вместе», - написал Моор в Telegram-канале.

Участки в Тюменской области заработали в 08:00 (06:00 по мск). Всего в регионе зарегистрировано более 1,1 миллиона избирателей, их ждут на 1070 участках. Досрочное голосование проводилось для жителей отдаленной местности.

В некоторых регионах власти предоставили возможность избирателям проголосовать онлайн. К примеру, в Москве голоса за своего кандидата отдали более 40 тысяч человек.