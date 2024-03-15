15 марта 2024, 09:54

Многодетную семью на избирательном участке в Пушкино встретил Чебурашка

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Выборы президента России начались в Подмосковье. В Пушкино многодетная семья Трясуновых с шестью детьми пришла голосовать на участок № 2483. «360» показал первых избирателей.

Супруги взяли с тобой трех из шести детей. Самых маленьких привезли на коляске и заполняли бюллетени, держа их на руках. В школе № 11 на улице Просвещения семью встретил аниматор в костюме Чебурашки.

«Так я еще никогда не переживала», - призналась женщина.

Некоторые жители Пушкино пришли на участки заранее, задолго до открытия. Рамиль Салихович заявил, что приехал в начале восьмого утра и все это время дожидался в машине.

В Лосино-Петровском городском округе одним из первых проголосовал местный житель по имени Александр Путин. Мужчина торопился на работу, поэтому пришел к открытию. В Воскресенске избиратели привели с собой домашних животных.

Пушкино Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 09:47
Моор с супругой проголосовал на выборах в Тюмени
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с супругой проголосовал на выборах президента. Свои голоса они отдали на участке № 2059, который находится в школе № 69 в Тюмени.

Выборы проходят с 15 по 17 марта, что очень удобно для избирателей, отметил губернатор. Россияне смогут найти время, чтобы прийти на участки и принять участие в голосовании. Глава региона подчеркнул, что для него голосовать вместе с женой - это традиция.

«Утром вместе с супругой пришли на избирательный участок. Мы посчитали - получается, уже на седьмых выборах Президента России голосуем вместе», - написал Моор в Telegram-канале.

Участки в Тюменской области заработали в 08:00 (06:00 по мск). Всего в регионе зарегистрировано более 1,1 миллиона избирателей, их ждут на 1070 участках. Досрочное голосование проводилось для жителей отдаленной местности.

В некоторых регионах власти предоставили возможность избирателям проголосовать онлайн. К примеру, в Москве голоса за своего кандидата отдали более 40 тысяч человек.

Тюмень Выборы президента РФ
15 марта 2024, 09:10
Избирателей на участке в Можайске встретили девушки в русских народных костюмах
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Девушки в русских народных костюмах и артист в ростовом костюме медведя встречают избирателей на участке № 1577 в Можайском культурно-досуговом центре. Сразу после открытия сюда уже прибыли первые желающие отдать свой голос на выборах главы государства.

В числе первых проголосовавших были депутат Совета депутатов Василий Овчинников и супруга участника СВО Светлана Лозбенева.

Выборы президента будут проходить с 15 по 17 марта. Воскресенье будет основным днем голосования. Избирательные участки все три дня будут доступны с 08:00 до 20:00.

В Московской области их открылось 3928. На участках в дни голосования будут работать 36,3 тысячи сотрудников УИКа.

Можайск Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:39
Более тысячи избирательных участков открылись в Ленобласти
Unsplash
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В Ленинградской области началось голосование за президента России. Открылись более тысячи избирательных участков, сообщило региональное правительство.

«Сегодня, в 08:00 в Ленинградской области открылись 1007 избирательных участков», - объявила пресс-служба.

В регионе насчитали 1 421 905 избирателей. Кроме того, открыли 12 временных избирательных участков в больницах, СИЗО и воинских частях. Жители соседних стран, в том числе Эстонии, смогут проголосовать в Ивангороде. На всех участках, за исключением временных, установили видеонаблюдение с возможностью трансляции на служебный портал или средства видеорегистрации.

На 194 избирательных участках подключат комплексы обработки бюллетеней. Там смогут проголосовать более 333 тысяч человек, или 23,45% от общего числа избирателей региона.

Одновременно с Ленобластью избирательные участки открылись во всех регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени. На участие в дистанционном электронном голосовании заявились около пяти миллионов россиян.

Ленинградская область Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 08:33
Свыше 2200 участков для голосования на выборах президента открылись в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начали работать более 2200 участков для голосования на выборах президента России. Выборы в стране будут проходить три дня. Основным днем станет 17 марта.

Участки будут открыты с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько из них будут работать в больницах и СИЗО, а в воскресенье два участка организуют для голосования лиц без определенного места жительства.

Проголосовать избиратели смогут традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно - при помощи терминалов электронного голосования.

Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, за исключением нескольких участков в воинских частях, «покрытых» видеофиксацией.

Также видеофиксацию применили в медучреждениях и следственных изоляторах. В открытом доступе трансляции не будет, его смогут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению.

Она будет идти круглосуточно все три дня голосования с момента открытия участков и до конца работы участковых комиссий.

Выборы президента — 2024 Москва

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