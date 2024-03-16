Мишустин проголосовал на выборах президента онлайн

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», - отметил Мишустин, говоря о важности выбора, который сейчас делают все жители страны.

Российский премьер подчеркнул, что участие в голосовании имеет огромное значение. Сделать выбор нужно ради страны, своих близких, ради будущего, указал он.

Также Мишустин выразил благодарность всем, кто уже проголосовал на выборах. Глава кабмина напомнил, что возможность дистанционного голосования в этому году есть у жителей почти трети регионов страны.

По данным Минцифры, на федеральной платформе проголосовали уже более 80% участников ДЭГ ( 3,8 миллиона человек ). Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании к 11:00 составила 82%.

В топ регионов по явке на платформе ДЭГ вошли Камчатский и Алтайский края, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская и Свердловская области, а также Чувашия.